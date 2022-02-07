潘梓生：美元料轉弱 金價望衝上1840關

市場對於美國聯儲局加息預期一直是焦點，由近半年前開始已預期今年美國將加息3次，調整至現時預期今年總共加息5至6次，直接推動美元上升。上周聯儲局議息後，美匯指數更一度突破97水平，創下超過一年半新高。

不過，美匯指數突破後迅速回落，英國、歐洲央行同日議息後令英鎊、歐元重新轉強，兩家央行立場相信能令美元過去逾半年的強勢完結。

英國在去年11月令市場意外未有加息後，至今已跟隨市場預期加息兩次，加上縮表在即，甚至有不少委員表示英倫銀行應加快加息，反映當地貨幣政策甚至比聯儲局更「鷹」，英鎊也因此從低位已經大幅反彈。

另外，早前美元強勢是由於歐元大幅轉弱。歐洲央行早前一直認為通脹並非威脅，加息之路仍遙遙無期，因此歐元急跌。不過，歐洲央行在剛過去的會議則大改立場，並稱2022年有可能開始加息，令歐元大幅反彈，也代表美歐兩大貨幣體系的政策再度一致。

歐洲央行貨幣政策立轉大變，將直接令美歐息差收窄，並支持歐元收復大部分失地。因此美匯指數早前升至97水平已是近期頂部，後市應逐漸回落到93至94水平。美元回落，將支持商品再次上揚，金價成功守穩1,780美元的重要支持，後市也有望重回1,840美元位置。

獨立市場分析師 潘梓生