廖嘉豪：英鎊短期看高一線

英倫銀行將利率再上調0.25厘，至0.5厘，當中貨幣政策委員會（MPC）的4名成員反對，投票支持加息0.5厘。貨幣政策摘要暗示調整貨幣政策立場的緊迫性略高。貨幣政策委員會繼續指出「未來幾個月」將進一步「適度」收緊貨幣政策。市場繼續預計會有一個急劇但有限的加息周期，然後從2022年5月到2024年，利率或將保持不變，主動的量化緊縮政策將可能在11月以有限的規模開始。

對英鎊而言，英鎊兌融資貨幣（尤其是瑞士法郎和日圓）和兌風險貨幣（澳元和紐元）是反映近期央行「鷹」派取態的更好配對。鑑於瑞士央行和日本央行的長久「鴿」派立場，以及澳洲央行行長洛威不願接受市場對今年加息的預期，和市場對新西蘭的加息預測過度樂觀，令紐元容易受下行風險打擊。

技術上，英鎊兌美元走勢似乎向好，由於可能出現倒轉頭肩頂形態，頸線水平為1.3728，最終目標為1.4250至1.4350水平。不過，這需要突破趨勢線和移動平均線阻力的1.3713（200天線）至1.3740（55周線）區間。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪