港股倒跌 ATM拖低大市 三桶油向好

港股高開低走，恒生指數倒跌近200點，暫於24,400點邊緣爭持；國企指數跌80點；科技指數跌130點或逾2%，跑輸大市，主板成交近500億港元。

大型科技股拖低大市，阿里巴巴跌4.3%，是表現最差藍籌；美團跌2.6%；舜宇光學及瑞聲科技跌2.3%及2.6%；網易跌1%；騰訊跌1.2%；小米集團跌0.7%。

金融股個別發展，滙豐控股回吐0.8%；中國平安跌0.7%；友邦保險及香港交易所跌0.2%。內銀股向好，工、中、建三大行升0.6%至0.8%；招商銀行升0.3%。

油價再創逾7年高位，三桶油有買盤。中國石油漲2.8%，是表現最佳藍籌；中國海洋石油升2.1%；中國石化升0.2%。

其他藍籌股方面，藥明生物發盈喜，股價升1.7%。中國移動及中國聯通兩大內地電訊股升1.5%及1.2%。內需股回吐，申洲國際跌2.6%；蒙牛乳業、海底撈、百威亞太及華潤啤酒跌1.2%至2.1%。

【09:20】港股窄幅上落 美團升逾1% 滙豐回軟

內地A股春節假期後復市，北水重臨；港股開市靠穩，恒生指數升36點，報24,609點；國企指數高開3點，報8,588點；科技指數升1點，報5,583點。

大型科網股個別發展，美團升1.2%；京東集團升1.1%；騰訊升0.6%。阿里巴巴跌2.5%；小米集團跌0.3%。

金融股窄幅上落，友邦保險升0.9%；建設銀行升0.6%；香港交易所升0.2%；中國平安無起跌。上日炒上的滙豐控股回吐0.7%；渣打集團無起跌。