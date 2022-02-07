【產經直播】北水回歸利好港股？
2022年02月07日 09:39
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港股在虎年首個交易日紅盤高收大漲771點，升勢可否持續下去？大年初七(7日)A股復市，北水回歸港股，對大市有加持作用？另外，美國本周會公布1月通脹數據，對聯儲局加息收水計劃有咩啟示？
踏入2、3月業績期，有咩個股值得留意？美國科技股在業績公布前後，股價大上大落，對在港上市科技股走勢有啟示？投資者要小心提防？中芯國際(00981)周四(10日)公布第四季業績，股價會點走？
多家車廠1月銷售數字亮麗，比亞迪股份(01211)1月汽車總銷量95,422輛，按年升1.25倍，但按月則跌少4%，其中新能源汽車銷量達94,168輛，按年增3.6倍。車股在虎年表現回勇，投資者要追貨？
在地緣政治等因素下，原油期貨價格創多年新高，並連續7周上升，對油股走勢幫助有幾大？
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