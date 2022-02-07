【產經直播】北水回歸利好港股？

港股在虎年首個交易日紅盤高收大漲771點，升勢可否持續下去？大年初七(7日)A股復市，北水回歸港股，對大市有加持作用？另外，美國本周會公布1月通脹數據，對聯儲局加息收水計劃有咩啟示？

在地緣政治等因素下，原油期貨價格創多年新高，並連續7周上升，對油股走勢幫助有幾大？

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