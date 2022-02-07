工信部發布促進鋼鐵工業高質量發展指導意見

內媒報道，工信部等3部門發布《關於促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》，提出力爭到2025年，鋼鐵工業基本形成布局結構合理、資源供應穩定、技術裝備先進、質量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續的高質量發展格局。嚴禁新增鋼鐵產能。堅決遏製鋼鐵冶煉項目盲目建設，嚴格落實產能置換、項目備案、環評、排污許可、能評等法律法規、政策規定，不得以機械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產能。

此外，推進企業兼併重組，鼓勵行業龍頭企業實施兼併重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業集團。依託行業優勢企業，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領域分別培育1至2家專業化領航企業。鼓勵鋼鐵企業跨區域、跨所有製兼併重組，改變部分地區鋼鐵產業「小散亂」局面，增強企業發展內生動力。有序引導京津冀及周邊地區獨立熱軋和獨立焦化企業參與鋼鐵企業兼併重組。對完成實質性兼併重組的企業進行冶煉項目建設時給予產能置換政策支持。鼓勵金融機構按照風險可控、商業可持續原則，積極向實施兼併重組、布局調整、轉型升級的鋼鐵企業提供綜合性金融服務。妥善做好鋼鐵企業兼併重組中的職工安置。