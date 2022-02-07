陳偉明：港股再升空間非常有限

美國提前加息預期、俄烏局勢持續緊張，加上香港疫情有惡化迹象，理論上不利港股向上，然而恒指在農曆新年假前，於上周一(1月31日)半日市中率先於23,470點見底回穩，再在農曆新年假後，於上周五(2月4日)虎年港股首個交易日紅盤大升771點，收報24,573點。

港股回升，除了因為上年熊絕全球後，估值開始吸引，價值漸現外，主要因為內地貨幣政策轉寬鬆，加上市場開始憧憬內地有更加積極的財政政策出台，增加環球資金流入港股機會，而上周缺乏北水期間，成交減少，大戶亦更容易借機會挾上。

值得留意，英倫銀行上周再加息至0.5厘，刺激滙豐銀行上周五爆上、高見58元，但升勢似乎過急，短期可能有調整壓力。另一方面，美國亦即將開始加息周期，不利科技股板塊。如果銀行及科技板塊短期上升空間有限，港股短期內亦很難在24,500點以上進一步大幅上升。筆者暫時假設上星期港股的升勢為挾淡倉，高追做好宜審慎。整體來說，港股暫時仍然處於大型上落市格局。

技術上，期指如升穿上周五高位24,605點，有條件挑戰大約25,000關，但再升空間非常有限，投資者可留意高位Short Call機會。如期指今天陰燭收市，明天再跌穿今天低位， 大市短期有下跌壓力，可考慮Long Put 即月價外600點恒指期權。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明