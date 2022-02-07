李偉傑：港股整固後再上 滙豐或升破60元
2022年02月07日 10:44
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，內地股市在虎年首個交易日紅盤高開，但港股不升反跌。雖然在「北水」回歸下，後市仍有動力向上，但始終恒指上周已累升逾千點，或須在10天至50天線，約23,800至24,200點先行整固後，才有望出現突破，再試上次高位25,000點關。另外，投資者亦需留意美國加息步伐、俄烏地緣政治因素及本港疫情發展，對市況的影響。
新能源車股比亞迪股份(01211)、理想汽車(02015)及小鵬汽車(09828)上月汽車銷情理想，股價亦由低位回升。不過，李認為只可視為超賣後反彈，要待更好的消息支持，資金重新流入板塊炒作，股價才能擺脫弱勢。當中比亞迪估值偏高，但盈利能力仍跑贏同業，可視為行業首選，若股價能重上並企穩245至250港元水平，後市有望進一步反彈。
英倫銀行再加息0.25厘，加上聯儲局加息步伐漸近，銀行股表現強勢，滙豐控股(00005)更曾升至兩年高位。李表示，隨着進入加息周期，滙控今年內有機會升破60元，但目前股價已處超買水平，短線有機會下試10天線約54.5至55元水平，待整固完成後再上。