李偉傑：港股整固後再上　滙豐或升破60元

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，內地股市在虎年首個交易日紅盤高開，但港股不升反跌。雖然在「北水」回歸下，後市仍有動力向上，但始終恒指上周已累升逾千點，或須在10天至50天線，約23,800至24,200點先行整固後，才有望出現突破，再試上次高位25,000點關。另外，投資者亦需留意美國加息步伐、俄烏地緣政治因素及本港疫情發展，對市況的影響。