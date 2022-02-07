【高盛推介】阿里巴巴擬額外註冊10億份ADS　表現落後大市

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(4日)重上120港元水平，惟周一(7日)早段下跌。早上低開約2.5%後跌幅擴大，現報115元，跌約4.5%。阿里公布已向美國證券交易委員會提交文件，計劃額外註冊10億份美國存托股票。

觀察個股輪證資金流向，近日資金傾向短線兩邊部署，逢低吸納好倉，趁高部署淡倉。認沽證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,400萬元。好倉方面，上周五部署牛證的資金沽出較遠收回價的產品，並見流入的資金較集中在貼價收回區域的產品。周一則見資金回調吸納好倉。

阿里購20482，行使價122.1元，2022年7月25日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、低街貨。

阿里購23157，行使價130.1元，2022年8月25日到期，實際槓桿4.2倍，中期、低街貨。

阿里牛69760，收回價108元，行使價106元，換股比率100，槓桿比率11.6倍，新上市近牛。

阿里牛56649，收回價95元，行使價93元，換股比率500，槓桿比率5.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

阿里沽18636，行使價109.9元，2022年4月22日到期，實際槓桿4.8倍，貼價。

阿里熊67165，收回價140元，行使價142元，換股比率100，槓桿比率4.2倍，近25元收回距離熊證。

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