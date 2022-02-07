【高盛推介】美團高開後回吐 資金趁低吸納好倉
2022年02月07日 11:42
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周五(4日)重上220港元水平，周一(7日)早段高開見229.6港元後隨即倒跌，最低見218.4元。現報219.6元，跌約3.2%，落後大市。有券商料美團到店的線上滲透率結構性增長趨勢持續，估計外賣訂單增長可於今年下半年加快。該行重申對美團「買入」評級，目標價300元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁高部署淡倉，上周一(1月31日)及上周五共錄得約1,040萬元資金流入認沽證。好倉方面，可見牛證於上周五亦獲資金轉向流入，有約220萬元，並較集中在190元收回區域的產品。周一則見資金趁回調部署好倉。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價250元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高的美團購(23520)。高槓桿選擇可留意年期約4個月的美團購(20739)。活躍選擇可留意年期約5個月的美團購(21227)。牛證方面的遠牛選擇可留意美團牛(69845)，近牛選擇可留意美團牛(68012)，與現價有約20及15元收回距離。
美團購23520，行使價234.8元，2022年5月10日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、行使價250元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。
美團購20739，行使價262.8元，2022年6月16日到期，實際槓桿5.1倍，高槓桿。
美團購21227，行使價253.08元，2022年6月27日到期，實際槓桿4.7倍，活躍。
美團牛69845，收回價200元，行使價197元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團牛68012，收回價205元，行使價202元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團沽21894，行使價187.9元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.6倍，中期、低街貨。
美團熊68030，收回價240元，行使價243元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，新上市近熊。
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