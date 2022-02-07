財庫局建議經營「虛擬資產」交易所須申領牌照

香港財經事務及庫務局局長許正宇周一(7日)向立法會財經事務委員會提交《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》立法建議，當中包括就「虛擬資產」服務提供者發牌制度；以及貴重金屬及寶石交易商兩級註冊制度，以加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管制度，並履行香港作為財務行動特別組織(特別組織)成員的責任，從而確保香港營商環境穩健，維護香港的國際金融中心聲譽。

許氏表示，雖然「虛擬資產」具發展潛力，但這類資產可匿名買賣和無須經認可中央系統處理，因此對國際金融系統構成重大的洗錢及恐怖分子資金籌集風險。此外，「虛擬資產」的投機成分甚高，而且經常涉及詐騙、保安漏洞和市場操控，在保障投資者方面帶來重大挑戰。

當局建議將經營「虛擬資產」交易所的業務指定為《打擊洗錢條例》下的「受規管虛擬資產活動」，並規定任何有意從事這類受規管活動的人士，須在發牌制度實施後180天內向證監會申領牌照。

許正宇在回應議員提問時表示，虛擬資產及傳統金融市場並非對立角色，而是互相融合。他指，難以將虛擬資產本身作定義，故是次立法將主要集中於在交易所，而本港其餘的虛擬資產交易大多集中於傳統金融機構，亦有現行法規所監管。

至於條例中指，立法初期僅限專業投資者參與虛擬資產市場，許氏強調，相關資產不斷演化，未來將視乎情況再作調；同時亦只有獲發牌的交易所可於本港進行宣傳活動，並受證監會相關條例規管。