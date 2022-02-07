金管局：與人行商討下一階段數碼人民幣在港技術測試

香港金融管理局與人民銀行數字貨幣研究所正商討進行下一階段數碼人民幣在港技術測試。金管局總裁余偉文指，由於人行正進行數碼人民幣冬奧場景試點，香港數碼人民幣下一階段測試將會延遲，預計春節後或重新開始。

他表示，金管局正與人行商討引入更多銀行及商戶參與下一階段試點，歡迎能同時納入市民參與，惟需視乎人行取態，因人行對擴大數碼人民幣試點態度謹慎，冀能逐步擴大場景測試。

此外，金管局正從技術及政策兩方面，研究在港發行零售層面「數碼港元」的可行性，他稱，當局正就應用場景和政策等問題作出研究，冀年中提出初步想法。他提及，其中一個應用場景為倘若本港推出「數碼港元」，可如何連結「數碼人民幣」。對此，他認為，港人若要方便使用「數碼人民幣」，除了雙幣外，透過「轉數快」為數碼人民幣錢包增值亦是其中一個方法，另亦正考慮其他不同場景。

香港作為全球最大的離岸人民幣業務中心，金管局副總裁劉應彬表示，去年本港各項離岸人民幣業務錄高雙位數增長，而離岸人民幣債券市場在數量及品種亦均有顯著增加，其中數量升近9成。

余偉文認為，人民幣進一步國際化可從兩方面入手，首先是擴大不同「互聯互通」計劃，尤其是「債券南向通」及「跨境理財通」內仍有不少擴展空間。第二，香港作為人民幣國際使用的試驗田，其中牽涉人民幣產品，包括人民幣股債，以及支持相關資本市場流動等。