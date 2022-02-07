【一文睇晒】全港銀行疫情期間最新營業安排！

香港第五波疫情持續，新年假期後確診個案急增。因應防疫工作需要，多家銀行宣布調整銀行分行營業時間，部分自周一(7日)起已暫停服務。

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●滙豐

滙豐銀行宣布，由於太古城中心分行及卓越理財中心(太古城中心第1期065號舖)有一名曾於1月31日到訪的客戶確診感染新冠肺炎，該分行將由即日(7日)起暫停服務，直至另行通知；毗鄰的理財易中心將維持正常服務。

該行早前亦宣布，進一步調整分行服務安排，由周一(7日)起，額外15間零售銀行分行及2間中小企中心會暫停服務，直至另行通知；早前公布調整分行服務時間的措施將繼續生效。

15間零售銀行分行包括：

港島區

1.交易廣場分行及卓越理財中心(中環交易廣場1樓102及101號舖, 2樓201-202及204-205號舖及3樓301-304號舖)

2.港運城分行(北角英皇道500號港運城131-132號)

3.筲箕灣分行(筲箕灣道306-310號)

4.香港大學分行(薄扶林道香港大學邵仁枚樓地下)

5.灣仔商業客戶服務中心(灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心1樓110-120號舖)

九龍區

6.樂富分行(橫頭磡樂富廣場UG2樓L201-L206號舖)

7.荔枝角道分行(深水埗荔枝角道245號)

8.半島中心分行(尖東麼地道67號半島中心地下及一樓G55-60號)

9.土瓜灣分行(土瓜灣炮仗街142-144A)

新界區

10.國泰城分行(大嶼山赤鱲角觀景道8號國泰城商場1樓B-E舖)

11.粉嶺分行(粉嶺聯和墟和豐街14-16號地下)

12.翠屏花園分行(大埔翠屏花園商場26號)

13.青衣城分行(青衣青衣城3樓308 F舖)

14.富豪機場酒店卓越理財中心(赤鱲角暢達路9號富豪機場酒店2樓 209, 210, 215 及218號舖)

15.沙田分行(沙田中心商場第3層30D號舖)

2間中小企中心包括：

港島區

灣仔滙豐中小企中心(灣仔告士打道88號6樓)

新界區

沙田滙豐中小企中心(沙田鄉事會路138號新城市中央廣場1座15樓1516-1517室)

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●恒生

恒生銀行表示，接獲元朗教育路分行的一名員工通知，其新冠肺炎測試結果初步呈陽性，並將會作進一步檢測。該分行將於今日(7日)起暫停服務，直至另行通知。另外，由周一(7日)起該行5間位於大學的分行、11間港鐵站辦事處及兩間流動分行將暫時停止服務，直至另行通知。

暫時停止服務的分行及港鐵站辦事處包括︰

1.大學分行︰

城市大學分行、浸會大學分行、理工大學分行、中文大學分行、科技大學分行

2.港鐵站辦事處︰

港鐵上環站(東)辦事處、中環站(歷山大廈)辦事處、天后站辦事處、佐敦站辦事處、九龍站辦事處、荔枝角站辦事處、彩虹站辦事處、黃大仙站辦事處、觀塘站辦事處、荔景站辦事處、東涌站辦事處

恒生其他地面分行及所有商務理財中心將繼續為客戶提供服務，星期一至五的服務時間將縮短為上午10時至下午3時30分；而星期六亦只在9間地面分行維持服務，營業時間為上午9時至中午12時。

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●渣打

渣打香港宣布，由明日(8日)至2月25日期間縮減分行服務，預防病毒進一步在社區傳播，保障客戶和員工安全。

三星期內各分行將按以下列表暫停服務︰

2月8日至11日：

港島區

金鐘分行、金鐘優先理財中心、德輔道中分行、太安樓分行、北角港運城分行、北角中心分行、香港仔分行、灣仔鷹君分行、跑馬地分行、灣仔修頓分行、上環企業特快中心

九龍區

紅磡廣場分行、紅磡廣場優先理財中心、觀塘分行、又一城優先理財中心、奧海城分行、尖沙咀分行、旺角分行、旺角中心分行、尖沙咀企業特快中心

新界區

和宜合道分行、葵涌分行、上水中心分行、北香港優先理財中心、沙田廣場分行、火炭優先理財中心、荃灣分行、屯門市廣場分行、天水圍北分行

2月12日(周六)：

全線分行暫停營業，以下分行維持服務︰

德輔道中分行、觀塘分行、旺角分行、沙田廣場分行、眾安街分行、元朗分行。營業時間為上午10時正至下午1時正。

2月14日至18日：

港島區

交易廣場分行、中環分行、鰂魚涌分行、銅鑼灣分行、皇后大道東分行、中環企業特快中心

九龍區

九龍城分行、德福花園分行、長沙灣優先理財中心、長沙灣分行、樂富中心分行太子道分行、K11 Atelier優先私人理財中心、圓方優先理財中心、油麻地分行

新界區

將軍澳天晉分行、馬鞍山分行、八號花園分行、眾安街分行、屯門分行、元朗分行

2月21日至25日：

港島區

石塘咀分行、188 德輔道中分行、太古城中心分行、太古城中心優先理財中心、新翠花園分行、時代廣場優先理財中心

九龍區

黃埔新邨分行、窩打老道分行、美孚分行、美孚優先理財中心、新蒲崗分行、廣東道分行、68彌敦道分行、渣打流動分行、觀塘企業特快中心

新界區

新都會廣場分行、青衣城分行、將軍澳分行、西貢分行、大圍分行、火炭分行、大埔分行、荃灣分行、天水圍分行

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●中銀香港

中國銀行香港宣布，由周一(7日)起，該行部分分行將暫停營業直至另行通知，其餘分行將繼續維持服務，營業時間為星期一至五上午9時至下午4時。如早前公布，該行於星期六只維持個別分行的服務，營業時間為上午9時至中午12時。

另外，存支票機於星期一至五的截數時間將維持為下午4時，如支票於截數時間後存入，將於下一個結算日處理。

暫停營業的分行包括：

港島區：

1.統一中心分行(金鐘道95號統一中心商場1021號)

2.西區分行(德輔道西386-388號)

3.第一街分行(西營盤第一街55號A)

4.鴨脷洲分行(鴨脷洲惠風街13-15號)

5.田灣分行(田灣嘉禾街2-12號)

6.堅道分行(堅道57號)

7.信德中心分行(干諾道中200號信德中心二樓225號)

8.干諾道中分行(干諾道中13-14號)

9.灣仔胡忠大廈分行(灣仔皇后大道東213號)

10.柴灣分行保管箱服務中心(柴灣道345號金源洋樓27號)

11.跑馬地分行(跑馬地景光街11號)

12.西灣河分行(西灣河筲箕灣道142-146號)

13.渣華道分行(北角渣華道188-194號僑華大廈地下B舖)

14.北角分行(北角英皇道480號昌明洋樓地下B及C舖)

九龍區：

15.福全街分行(大角咀福全街32-40號)

16.太子上海街分行(旺角上海街689-693號)

17.西九龍中心分行(深水埗欽州街37號K西九龍中心206A號)

18.汝州街分行(深水埗汝州街42-46號)

19.旺角道分行(旺角道50-52號)

20.中港城分行(尖沙咀廣東道33號中港城2樓19-20號舖)

21.金巴利道分行(尖沙咀金巴利道37號豪麗大廈地下A&B舖及一樓)

22.金馬倫道中銀理財中心(尖沙咀金馬倫道30號)

23.香港都會大學分行(何文田牧愛街30號香港都會大學)

24.李鄭屋邨分行(李鄭屋邨商業中心108號)

25.美孚二期分行(美孚新邨吉利徑19號)

26.黃大仙分行(黃大仙黃大仙中心南館地下G13及G13A號舖)

27.彩虹道分行(新蒲崗彩虹道58-68號)

28.毓華街分行(慈雲山毓華街46-48號)

29.觀塘牛頭角道分行(觀塘牛頭角道327號)

30.紅磡中銀理財中心(紅磡馬頭圍道37-39號)

31.黃埔中銀理財中心(紅磡德民街1-15號黃埔新邨A-E座地下A1-A2及G1號鋪)

32.翠屏邨分行(觀塘翠屏邨商場二樓116號)

33.協和街分行(觀塘協和街195-197號)

34.安泰邨銀行服務中心(觀塘安泰邨安泰商場UG樓106號舖)

35.北帝街分行(土瓜灣北帝街4-6號)

36.衙前圍道分行(九龍城衙前圍道25號)

新界區：

37.日出康城銀行服務中心(將軍澳康城路1號TheLOHAS康城4樓413號舖)

38.梨木樹分行(荃灣梨木樹商場22號舖)

39.青衣長康商業中心分行(青衣青康路12號長康邨第一商場地下102號舖)

40.機場暢達路分行(香港赤鱲角暢達路9號富豪機場酒店地下G03A號舖)

41.荃灣青山道中銀理財中心(荃灣青山公路荃灣段167號昌耀大廈地下1號舖)

42.良景邨分行(屯門田景路31號良景邨良景廣場L2層L221及L222號)

43.上水中心分行(上水上水中心第一層1005-1009號)

44.上水銀行服務中心(上水新豐路136號)

45.廣福道分行(大埔墟廣福道40-50號)

46.富善邨銀行服務中心(大埔富善邨商場G11號)

47.富亨邨分行(大埔富亨邨商場1-2號)

48.科學園銀行服務中心(沙田科學園科技大道西10號浚湖樓地下S041B)

49.聯和墟分行保管箱服務中心(粉嶺聯和墟聯盛街10-16號B舖)

50.恆安邨分行(沙田恆安邨恆安商場2樓203號舖)

51.瀝源銀行服務中心(沙田瀝源街6號瀝源邨福海樓地下2-3號舖及F2層)

以下網點繼續暫停營業：

1.小西灣分行(小西灣富怡花園商舖19號)

2.葵涌道分行(葵涌道1009號)

3.德士古道分行(荃灣德士古道36號東亞花園A112號)

4.屯門中銀理財中心(屯門時代廣場商場北翼第一層5號)

5.屯門市廣場分行(屯門市廣場第二期商場2號)

6.香港國際機場分行(香港國際機場一號客運大樓5樓5T054-5T056舖)

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●工銀亞洲

工銀亞洲宣布，該行全線分行及個人理財中心的營業時間將繼續調整為星期一至五上午9時至下午4時，星期六的營業時間則為上午9時至中午12時(個人理財中心星期六維持不營業)。此外，由周一(7日）起，新增以下15間分行及個人理財中心服務暫停；葵涌分行服務亦將繼續維持暫停：

港島區

1.金鐘分行(香港金鐘道95號統一中心1樓1013-1014號舖)

2.西環個人理財中心(香港德輔道西345-345A地下2號舖)

3.小西灣分行(香港小西灣道9號富欣花園地下17-19號舖)

4.北角分行(香港北角英皇道436-438號地下)

5.電氣道分行(香港電氣道113-115號)

九龍區

6.油麻地分行(九龍油麻地彌敦道542號)

7.愛民分行(九龍何文田愛民廣場F18-F19號舖)

8.中港城分行(九龍尖沙咀廣東道33號中港城高層地下55號舖及1樓15,16及17B號舖)

新界區

9.翠林分行(新界將軍澳翠琳路11號翠林邨翠林新城5樓135號舖)

10.將軍澳個人理財中心(新界將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場1樓1025B號舖)

11.大興分行(新界屯門大興邨商場21-23號舖)

12.太和分行(使用保管箱服務需提前預約）：新界大埔太和廣場2樓216號舖)

13.沙田個人理財中心(新界沙田好運中心3樓185號舖位)

14.沙咀道個人理財中心(新界荃灣沙咀道315-323號廣益大廈地下4號舖)

15.教育路個人理財中心(新界元朗教育路21號英暢大廈地下3-4號舖)

另外，由2月5日起，除以下7間分行外，該行其他分行及個人理財中心將逢星期六暫停服務：

1.中環分行(香港皇后大道中9號1樓A1舖)

2.銅鑼灣分行(香港銅鑼灣軒尼詩道488-490號軒尼詩大廈地下A舖至1樓)

3.尖沙咀東分行(九龍尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖)

4.旺角分行(九龍旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下)

5.觀塘分行(九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖)

6.沙咀道分行(新界荃灣沙咀道297-313號眾安大廈地下4號舖)

7.大埔分行(新界大埔大榮里34至38號美發大廈地下F舖)

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●招商永隆

招商永隆銀行宣布，由周二(8日)起，有10間分行暫停營業，直至另行通知，當中包括深水埗分行、慈雲山分行、美孚分行、屯門分行、將軍澳分行、紅磡分行、香港仔分行、銅鑼灣分行、西區分行、及高鐵香港分行。中區分行則由周二起至本周六(12日)暫停營業。

除以上分行暫停營業外，其他營運分行將更改營業時間為星期一至五上午10時至下午3時30分，直至另行通知。其中，6間分行亦會於周六上午10時至下午1時營業，包括莊士敦道分行、北角分行、旺角分行、觀塘成業街分行、荃灣分行、及沙田廣場分行。

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●華僑永亨

華僑永亨銀行公布，周二(8日)起5間分行包括深水埗分行、土瓜灣分行、金銀貿易場分行及尖沙咀宏富理財中心暫停服務，直至另行通知；葵涌分行繼續暫停服務。

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●富邦

富邦銀行宣布，明日(8日)起該行西環分行、北角分行、佐敦分行、觀塘分行、屯門分行、大埔分行將暫停營業；而其他分行的營業時間將改為星期一至五上午10時至下午5時，星期六上午10時至下午12時30分，直至另行通知。其中，銅鑼灣分行及尖沙咀分行則由即日起，逢星期六暫停營業。

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●上海商業銀行

上海商業銀行宣布，繼葵涌分行及德士古道分行暫停營業後，以下4間分行亦將於2月8日起（星期二）暫停營業，直至另行通知。

深水埗分行(深水埗長沙灣道141號)

沙田分行(沙田橫壆街沙田中心70號B)

屯門分行(屯門鄉事會路4-26號明偉大樓地下1-3號舖)

黃大仙分行(黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館1樓N117號舖)

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●東亞

15間暫時停止服務的分行包括：

1.皇后大道東分行(灣仔皇后大道東228號中華大廈地下B及C號舖)

2.香港大學分行(薄扶林道香港大學百周年校園地下P0030號舖)

3石塘咀分行(石塘咀皇后大道西484-496號新安大樓地下I及J號)

4.黃埔花園分行(紅磡黃埔新天地第9期地下G19號舖)

5.奧海城分行(西九龍海庭道18號奧海城2期地下高層UG46及47號)

6.香港理工大學分行(紅磡香港理工大學邵逸夫樓平台樓層VA210室)

7.九龍站圓方分行(尖沙咀柯士甸道西1號圓方1樓1002號)

8.大坑東分行(大坑東窩仔街13號地下)

9.香港浸會大學i-理財中心(九龍塘浸會大學道9號香港浸會大學賽馬會師生活動中心地下G02室)

10.新都城中心分行(將軍澳運亨路1號新都城中心1期2樓243號)

11.香港科技大學分行(西貢清水灣道香港科技大學廣場入口地下)

12.香港教育大學分行(大埔露屏路10號中央大樓平台C-P-12室)

13.香港中文大學分行(沙田香港中文大學池旁路龐萬倫學生中心1樓108室)

14.葵芳分行(葵芳興芳路223號新都會廣場1樓140-141號舖)

15.嶺南大學i-理財中心(屯門青山公路8號嶺南大學李運強教學大樓地下13號)

該行早前已暫時調整所有分行的營業時間，星期一至五為上午9時至下午4時。透過自動櫃員機存入支票的截數時間亦更改為星期一至五下午4時，亦已調整了星期六的分行服務。中環總行、北角分行、香港仔分行、德福廣場分行、旺角北分行、上水分行、沙田廣場分行、荃灣沙咀道分行於星期六之營業時間為上午9時至中午12時營業，而其他分行則會於星期六暫停服務，直至另行通告。