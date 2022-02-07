英國通脹嚴重！470萬人因食品價飆升而「餓肚子」

美國上月通脹高達7%創40年新高，消息震動全球，目前英國亦可能步美國後塵，甚至「一舉超越」。英媒報道，英國央行警告，今年四月當地通脹或達7.25%，而2022年平均通脹亦將逾6%。

英國通脹水平令市場擔憂，11月CPI上漲5.1%，創十年新高，而12月CPI更達到5.4%的歷史高位，刷新30年來最快增速。英國央行稱，通脹持續攀升將限制人們消費力。

食品領域更已出現端倪，食品價格的上漲令人開始「三思而後行」。由CPI指數的分項來看，食品和非酒精飲料是物價上漲的主要推手，通脹貢獻率上升了0.14個百分點，是自2008年7月(0.22)以來該部分對通脹貢獻變化最大的一次。

價格漲幅最大的是麵包和穀物、肉類、蔬菜和薯仔等，非酒精飲料漲幅較小。而因食物價格上漲造成的「飢餓問題」亦愈發明顯。

外媒援引英國慈善機構「食品基金會」周一(7日)發布數據，1月份英國約有470萬名成年人經歷「食品危機」，佔總人口約8.8%。而該數據比去年7月份高20.5%，當時人數為390萬人。當中100萬成年人(相當於人口的3.6%)表示，買不起食物，上個月有一天不吃飯，而在去年7月份時該比例為2.6%。

此外，能源成本的持續飆升更讓許多英國居民雪上加霜。英國政府能源監管機構Ofgem於2月3日宣布，由4月開始，英格蘭、威爾士及蘇格蘭家庭使用的生活能源價格漲幅最高將提升54%，即每個家庭平均每年為燃氣、電力等能源付費達到1,971英鎊，比以往多付693英鎊。市場預計，是次上調將影響2,200萬戶家庭，低收入人群將遭受最嚴重的衝擊。