許正宇：擴闊稅基前須有社會共識　研引入差餉累進制

在立法會財經事務委員會上，有議員關注港府如何長遠增加庫房收入，如引入資本增值稅等。財經事務及庫務局局長許正宇表示，擴闊稅基議題十分敏感，在引入新的稅項時須有多方討論，並達成社會共識。同時透露，正研究引入差餉累進制，讓經濟能力較高的市民繳交更多差餉，達到能者多付的原則，有具體消息將適時公布。

他又提到，去年派發電子消費券，推動電子支付及科技金融發展。至於會否再派發新一輪電子消費券，港府要充分考慮，目前仍預備新一份財政預算案，暫時未能透露太多詳情。不過，強調會積極推動電子科技發展，包括在政府提供服務時數碼化。

另外，許氏指，在不影響防疫大局下，一直審視及完善人流交往措舉，而早前海外抵港人士強制隔離日數由21日放寬至14日，對業界溝通及人員交往有一定便利。

至於GEM板改革方面，許正宇提到，與港交所聽取市場意見，強調港府關注中小企融資困難的問題，但認為要讓GEM版發揮應有功能，須增強投資者信心，並建立生態圈。

他坦言，「港股通」南向交易以人民幣計價未有落實時間表，目前仍在研究當中，包括規則及系統，並審視櫃枱間增設套戥便利設施，縮窄差價。當局會繼續與內地及金融管理局商討，擴大互聯互通範圍。