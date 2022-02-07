證監會去年整體流失率達12%　歐達禮：已推行應對措施

香港證監會披露，去年整體職員流失率達12%，按年升6.9個百分點。行政總裁歐達禮坦言，職員流失情況對工作進度造成壓力，已推行應對措施，相信能有效提升效率，亦有望令人力資源趨向穩定。

歐達禮提到，愈來愈多中資概念股回流香港上市，有必要增加企業融資部人手。

據證監會向立法會遞交2022年至2023年度財政預算，將恢復增聘人手，建議增設30個新職位，包括10個中介機構部，以提升在虛擬資產方面的監管能力和專業知識；機構事務部新增9個職位；企業融資部新增5個職位，以應付顯著增加和愈趨複雜的上市申請；市場監察部新增3個職位，以推行無紙化證券市場措施；中央服務部增加2個職位，並作出4,311萬元的撥備。

同時撥備約6,100萬元作年度薪酬調整，相當於平均加薪幅度4.5%。整體預算人事費用將增加約9.5%至16.27億元。

主席雷添良指，雖然港交所今年起提高主板上市盈利門檻，但未見對新股申請宗數造成太大影響，目前仍有不少美國上市公司回流香港。

另外，證監會亦預期，本財政年度錄得逾1.93億元盈餘，遠優於原先預期的虧損約1.79億元。當局解釋，主要由於證券市場在本財年首7個月，日均成交額達1,610億元，高於起初預算的1,230億元。

期內，收入預測達到近23.1億元，較原先預期高約13%；下個財政年度則錄得1,387萬元盈餘。當局指，考慮到疫情因素，計劃下年度繼續寬免牌照年費，預計少收2.44億元。