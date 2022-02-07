富達籲打工仔在波動市勿冒險調整強積金供應商

踏入虎年，經過數天假期後或有投資者「心大心細」考慮為資產作出調配。富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕提醒，對於退休投資而言，試圖在前景不明朗的情況下捕捉市場時機或是相對冒險的策略。若當中牽涉轉換退休基金或強積金供應商，結果更有可能得不償失。

他稱，在股價跌宕起伏期間，有些人或認為藉「轉會」將資產投資於別處，可帶來更佳回報，但市場升跌其實亦可影響其他基金管理公司提供的投資選擇。

另外，目前大部分轉移強積金權益的成員均需要面對1至2周的「投資空檔」，他們必須先從現有的基金管理公司出售基金單位，才可轉移至新的基金管理公司，建立新的基金單位，並在期間持有現金。他指，若市場在這段時間內上升，即使轉換前後所投資的基金類型相同，持有的基金單位亦會因股價上升而減少，因而讓整體投資表現落後大市。這種情況稱為「間斷市場風險」。

他稱，部分人或嘗試透過捕捉轉移權益的時機，以減輕上述風險。在這種情況下，投資者會等待跌市才進行轉移。乍看之下，這個做法看似精明，但事實上，轉移權益期間可以發生很多事情，價格有機會進一步下跌，亦有可能迅速回升。

他呼籲「打工仔」在市況波動期間應保持冷靜，三思而行，才能夠清晰地向著更遠的目標進發。