道期升15點　紐油挫1%

美匯指數報95.5；港匯見7.7927；離岸人民幣(CNH)報6.3598；美元兌日圓報115.21；歐元企1.1438，英鎊處1.3546。金價報1,810美元。布油報92.7美元，紐油跌逾1%報91.38美元。比特幣企4.2萬美元水平。道指期貨升15點。

●市後關注點

17:30 歐元區Sentix 2月投資者信心指數

-瑞銀維持恒指年底目標27,000點。

●中國經濟：

-中國1月財新服務業PMI報51.4，增速5個月來最慢。

-內地3月起居民辦理逾5萬人幣現金存取需要登記。

-內地新春假期共攬投快遞包裹7.49億件，按年增16%。

●美國將公布新亞太經濟戰略，抗衡中國擴張威脅。

●證監會去年整體流失率達12%，歐達禮：已推行應對措施。

●中原施永青與確診者接觸，正接受隔離觀察。

●熱潮不再！電視液晶面板價格較半年前暴跌5成。

●英國與南韓將簽訂協議，加強半導體等產品供應鏈。

●金管局：與人行商討下一階段數碼人民幣在港技術測試。

●美股2月將出現創紀錄反彈？分析咁講...

●澳洲上季零售銷售升8.2%，史上最強。