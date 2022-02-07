道期升15點 紐油挫1%
2022年02月07日 16:11
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美匯指數報95.5；港匯見7.7927；離岸人民幣(CNH)報6.3598；美元兌日圓報115.21；歐元企1.1438，英鎊處1.3546。金價報1,810美元。布油報92.7美元，紐油跌逾1%報91.38美元。比特幣企4.2萬美元水平。道指期貨升15點。
●市後關注點
17:30 歐元區Sentix 2月投資者信心指數
●恒生指數全日收報24,579點，升6點或0.03%。國企指數收報8,589點，升5點或0.06%；科技指收報5,529點，跌52點或0.93%。主板成交1,223億港元。阿里巴巴股價跌4.48%，該公司擬額外註冊10億份ADS。https://bit.ly/3slREWD
-瑞銀維持恒指年底目標27,000點。
●滬綜指收升68點，釀酒股領挫3.4%，石油股領飆近7%，水泥股抽升5.5%，煤炭股揚升4.2%，鋼鐵股升3.8%。https://bit.ly/3rtT0zu
●中國經濟：
-中國1月財新服務業PMI報51.4，增速5個月來最慢。
-內地3月起居民辦理逾5萬人幣現金存取需要登記。
-內地新春假期共攬投快遞包裹7.49億件，按年增16%。
●美國將公布新亞太經濟戰略，抗衡中國擴張威脅。
●證監會去年整體流失率達12%，歐達禮：已推行應對措施。
●中原施永青與確診者接觸，正接受隔離觀察。
●熱潮不再！電視液晶面板價格較半年前暴跌5成。
●英國與南韓將簽訂協議，加強半導體等產品供應鏈。
●金管局：與人行商討下一階段數碼人民幣在港技術測試。
●美股2月將出現創紀錄反彈？分析咁講...
●澳洲上季零售銷售升8.2%，史上最強。