調查：87%中小企認為第4季貸款「較容易」

香港金融管理局今日(7日)公布2021年第4季「中小企貸款狀況調查」結果。

關於中小企對銀行貸款批核取態（即難易程度）的觀感，撇除回答「沒意見/不知道」的受訪者，87%認為銀行在2021年第4季貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，前一季的結果為88%。13%認為銀行的有關取態「較困難」，前一季的結果為12%。貸款較困難的觀感並不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難，而是可以受多項因素所影響。

在已獲批貸款的受訪者中，95%表示銀行在2021年第4季就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有改變」，5%受訪者表示銀行在2021年第4季對其貸款的取態有所「收緊」，情況與前一季大致相若。

調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。6%受訪者表示曾於2021年第4季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔92%，前一季的結果為89%（附件圖3），表示申請不成功的受訪者佔8%，前一季的結果為11%。

由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的29%及6%，調查結果容易出現較大波動。