歌禮︰新冠藥ASC10療效可能勁過默克

ASC10-A是一款強效的新型冠狀病毒聚合酶(RdRp)抑制劑。該企稱，ASC10-A對包括Omicron在內的多種新冠病毒變種表現出優異的體外抗病毒活性。

儘管Omicron攜帶大量突變(包括一個聚合酶內的突變)，但與新冠病毒的野生型或早期變異株相比，ASC10-A對Omicron變異株體外抑制活性不減弱。此外，根據猴子中的生物利用度研究，在病人臨床試驗中治療Omicron感染所需要的ASC10-A藥物暴露量是有可能實現。

通過採用雙前藥策略，ASC10在Caco-2細胞(人結直腸腺癌細胞)中的滲透性和在猴子中的口服生物利用度，分別是Molnupiravir的3.2倍和2.3倍。基於猴子和人之間的藥物暴露量關聯關係，預計口服雙前藥ASC10在患者中具有更高的藥物暴露量。

因此，ASC10在臨床試驗中對新型冠狀病毒肺炎的療效可能比Molnupiravir更好。ASC10是歌禮完全自主研發的抗病毒核苷類似物ASC10-A的口服雙前藥。口服後雙前藥ASC10主要在腸道被吸收進入血液循環，然後ASC10在血液中快速代謝成為抗病毒核苷類似物ASC10-A。

至於Molnupiravir是甚麼東西？就是美國藥廠默克研發、一度打殘眾多新冠疫苗開發商股價的新冠肺炎口服藥。默克上季從Molnupiravir進帳9.52億美元，佔整體收入約7%，預料此藥今年銷售額將達50億至60億美元(約390億至468億港元)，財務總監稱有信心實現銷售目標。

基於上述積極數據，歌禮向中國、美國等國家提交臨床試驗申請的時間可能早於原先預期。歌禮迄今已在全球範圍內提交了多項ASC10及其用途的專利申請。