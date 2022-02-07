花旗稱42%港人料樓價平穩　僅12%人有意買樓

花旗銀行「2021年第四季市民置業意向調查」結果顯示，期內看好樓價的受訪者比例輕微回落，36%受訪者認為未來一年樓價將會上升，42%預期樓價平穩。惟去年全年平均有40%受訪者對樓價看升，仍比2020年全年平均的23%看升為多。

調查顯示，去年第四季有5%受訪者認為現時是置業好時機，比上季數字微升。有12%受訪者表示有興趣置業，比上季微跌。而按調查結果作推算，約37.2萬人於去年11或12月曾參觀樓盤。整體而言，受訪者預期樓市平穩發展，雖然比之前有略高比例受訪者認為現時是置業好時機，但同時有較多受訪者現時未必感興趣置業，反映受訪者對置業抱持觀望態度。

對於有意置業人士，花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊建議，應全面評估個人的財務狀況，配合合適的按揭方案。如能盡早配置資產，審時度勢調整其組合為財富增值，亦有助早日達成置業理想。

是次調查於去年12月訪問超過500名香港市民，雖然當時本地疫情相對緩和，惟香港住宅樓價曾於去年8月破頂，之後直至年底溫和調整3%，看好樓價的受訪者比例有所回落亦屬合理。

該行指，展望今年樓市或面臨更多利淡因素，隨公私營住宅供應預期增加，過往多年住宅供不應求的局面有機會逆轉，而美國加息的預期亦為準業主供樓帶來心理影響，加上租金回報率下調，住宅投資需求或會隨之回落。物業供求、供樓成本及投資收益的因素，或造成受訪者對整體樓市的觀感。