疫情嚴峻業主擴大減幅　盈翠半島減140萬易手

疫情嚴峻，業主擴大減幅，青衣盈翠半島套三房單位，累減140萬元，近日以1,040萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇指，北角海天峰2座中層B室，實用面積約935方呎，三房連工人房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以約3,338萬元連1個車位承接，呎價約35,701元，原業主於2007年10月以1,518萬元購入自住，持貨約14年多帳面獲利1,820萬元，期內升值約1.2倍。

●世紀21北山梁淑儀稱，北角富澤花園富達閣中層G室，實用面積約652方呎，三房間隔，望樓景，獲區外首置客以約998萬元承接，呎價約15,307元，原業主早於1996年10月以370萬元購入自住，持貨逾25年帳面獲利628萬元，單位期內升值約1.7倍。

●中原區國良表示，北角富澤花園富慧閣低層A室，實用面積約798方呎，套三房間隔，以1,470萬元易手，呎價約18,421元，新買家屬於用家，原業主於2011年8月以920萬元買入，持貨11年帳面獲利550萬元，單位升值約60%。

●利嘉閣李家成透露，天后維景花園中高層6室，實用面積約422方呎，三房間隔，近日以878萬元售出，呎價約20,806元，原業主在1977年以約18.4萬元買入，持貨約45年帳面獲利約859.6萬元，物業升值約46.7倍。

●中原黃家俊指，受疫情影響，業主著急擴闊議幅，個別物業成交價重回去年初，薄扶林碧瑤灣29座低層單位，實用面積約2,119方呎，套四房及工人套房間隔，望樹景，以3,950萬元連車位易手，呎價約18,641元，新買家屬於用家。

●香港置業譚浩智稱，黃竹坑金寶花園2月暫錄約2宗的租務成交，包括1座高層E室，實用面積約305方呎，兩房間隔，享山景，以約1.3萬元放租約1個月，即吸引同區客洽詢，雙方經議價後減價1,000元，以1.2萬元租出，呎租約39.3元。

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九龍區

●利嘉閣林冠宏透露，荔枝角美孚新邨萬事達廣場11號中層C室，實用面積約466方呎，一房間隔，望內園景，以705萬元易手，呎價約15,129元，新買家為區內分支家庭，母親不想兒子繼續租樓，又希望兒子鄰近居住，睇樓後即洽，貼市價成交。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣星匯居2座中層F室，實用面積約787方呎，三房間隔連多用途房設計，以約1,228萬元放盤3個月後，吸引外區客洽詢，經議價後減價48萬元，以1,180萬元成交，呎價約14,994元，新買家為首置客。

●利嘉閣劉信仁稱，長沙灣海柏匯中層E室，實用面積約275方呎，套一房連儲物室間隔，開價450萬元，經議價後減價29萬元或約6.4%，售價421萬元，呎價約15,309元，原業主於2016年6月以約406萬元購入，屋苑現時約有9個放盤，入場價由428萬元起。

●香港置業文華指，旺角利奧坊·凱岸2座高層F室，實用面積約253方呎，一房連露台間隔，以約1.7萬元放租約20日後，獲同區客洽詢，雙方議價後減價3,000元，以1.4萬元租出，呎租約55.3元，低市價約5%，業主於2021年11月以約701.2萬元購入。

●中原楊錦河透露，紅磡海逸豪園2座低層B室，實用面積約817方呎，套三房間隔，另設工人房，望內園景，最初開價1,530萬元，經連留議價後以1,480萬元成交，呎價約18,115元，新買家為同區換樓客。

●中原吳國豪稱，紅磡海逸豪園23A座低層C室，實用面積約562方呎，兩房間隔，享維港景，新近以1,252萬元成交，呎價約22,278元，新買家為外區客，是次入市自住。

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新界區

●利嘉閣周志榮表示，青衣盈翠半島12座中低層C室，實用面積約659方呎，套三房間隔，望園景，於去年9月放盤，原先叫價1,180萬元，及後累減140萬元或約11.9%，近日以1,040萬元易手，呎價約15,781元，屋苑現時約有69個二手放盤，入場費由860萬元起。

●利嘉閣何億儂稱，青衣藍澄灣3座低層A室，實用面積約451方呎，兩房間隔，望園景及海景，去年底放售開價650萬元，及後累減價32萬元或約4.9%，以618萬元沽貨，呎價約13,703元，屋苑現時約有48個單位放售，叫價由568萬元起。

●祥益林偉光稱，屯門龍成花園1座低層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，區內首置客為鄰近家人居住，方便照應，加上原業主由12月初叫價600萬元，累減62萬元，終以538萬元售出，呎價約11,545元。

●中原呂學維表示，上水奕翠園園2月錄首宗買賣，單位為7座低層F室，實用面積約942方呎，套三房間隔，議價後連車位以1,090萬元獲承接，呎價約11,571元。

●中原藍浩然透露，粉嶺萬豪居雙座數B室，實用面積約1,348方呎，套三房間隔，以1,252.8萬元獲承接，呎價約9,294元，原業主則於2011年以798萬元購入，持貨11年帳面獲利約454.8萬元，單位升值約57%。

●世紀21柏宇黃學宇指，大埔中心22座高層E室，實用面積約325方呎，兩房間隔，以473萬元沽出，呎價約14,554元，新買家心儀單位設有裝修，考慮不久即決定承接。

●中原周家傑稱，火炭駿景園剛錄2座中層E室，實用面積約1,370方呎，套三房及儲物房間隔，議價後以3.8萬元租出，呎租約27.7元，原業主於2012年以1,345萬元購入。

●世紀21奇豐周淑萍表示，大圍名城2座南翼中層C室，實用面積約959方呎，套四房連工人房間隔，放盤4個月，原先叫價1,750萬元，獲買家以1,700萬元承接，呎價約17,727元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海5座低層C室，實用面積約549方呎，兩房間隔，望海景，原先叫價930萬元，放盤1個月，最終以920萬元成交，呎價約16,758元，原業主於2012年11月以656萬元購入，持貨9年帳面獲利264萬元，期內升值約40%。

●中原林少億指，馬鞍山新港城最新錄F座低層4室，實用面積約519方呎，三房間隔，去年10月放盤開價約800萬元，日前議價後以775萬元易手，呎價約14,933元，原業主於1995年以246.2萬元購入，持貨27年帳面獲利528.8萬元，單位升值約2倍。

●利嘉閣黃金欽稱，將軍澳峻瀅2期2座中層G室，實用面積約503方呎，兩房間隔，望山景，以793.8萬元易手，呎價約15,781元，業主於2015年6月以約588.7萬元購入，持貨約6年帳面獲利約205.1萬元，物業升值約35%。