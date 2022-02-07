一手交投餘貨為主　馬鞍山特色戶7650萬招標售出

疫情惡化，令發展商推售新盤計劃受阻。原定農曆新年假期後推售的項目，紛紛觀望疫情發展再作部署。一手市場交投以餘貨為主，成交量明顯放緩。不過，市場亦不乏大額成交，馬鞍山項目有特色戶以7,650萬元招標售出。

●馬鞍山迎海‧星灣7,650萬元沽

●北區高爾夫‧御苑三房售1498萬元

●屯門御海灣II一房呎價約21,570元

●將軍澳海茵莊園虎年首宗成交

●旺角雋薈開放式戶呎價約25,112元

由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，新近錄得12樓C室的成交，實用面積 152方呎，開放式間隔，成交價381.7萬元，呎價約25,112元。

●會地黃光耀：視乎情況盡快推啟德MONACO MARINE

疫情再度惡化，有發展商的新春團拜活動改以網上形式舉行。會德豐地產常務董事黃光耀稱，會密切留意疫情發展，視乎情況決定最新推售計劃，將盡快推出啟德MONACO MARINE以回應市場強大需求。資料顯示，該盤提供559伙，戶型涵蓋一房至三房。踏入虎年，黃光耀於網上與市民拜年，祝願新一年身體健康、虎虎生威及萬事勝意。

●萬科香港部署年內推長沙灣海壇街項目

踏入壬寅虎年，萬科香港公布接下來推盤計劃。該公司計劃於今年底及明年初分期推出長沙灣海壇街及醫局街項目，預計涉及逾500伙，並提供中小型單位為主。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，回顧剛過去的辛丑牛年的銷售成績，旗下各個項目包括、長沙灣The Campton、西營盤15 WESTERN STREET、何文田VAU Residencene及屯門上源，累計售出246伙，套現37.36億元。