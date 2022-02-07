美股個別發展　阿里ADR較港股挫3.3%

市場繼續觀望企業發布季度業績，美股經歷上周波動後，周一(7日)早段缺乏方向，道指跌43點，報35,046點；標指升9點，報4,509點；以科技股為主的納指升60點，報14,158點。

恒指夜期升51點，報24,507點，低水73點。阿里巴巴美股挫6.68%，報114.11美元，較港股收市價低3.3%。

摩根大通表示，全球股市已大部分反映各央行加息，正面的企業業績和現金流、勞工市場強勁及通脹快將到頂等情況下，經濟將邁向衰退是錯誤的，美股上升周期還未完結。不過，摩根士丹利重申美股已進入寒冬，點名「疫情受惠股」Netflix、PayPal和Meta之前被過度消費，股價將回調。

電動車生產商特斯拉(Tesla)公布，去年要為其比特幣(Bitcoin)持倉作約1.01億美元減值損虧失，惟3月出售一部分比特幣後進帳1.28億美元。

儘管加息潮來襲，全球最大纖維水泥製造商James Hardie以預期美國住宅市道持續增長等為理由，第4度調高3月底止2022財年的經調整純利指引，現為6.2億至6.3億美元，2023財年更達到介乎7.4億至8.2億美元。該企七成收入來自美國新屋銷售，上季該數據每月皆升。

車用半導體大廠安森美半導體上季收入及純利齊創新高，按年分別增長27.64%及3.78倍，至18.46億美元及4.25億美元，期內毛利率按年擴闊11.14個百分點至45.07%的新高，按季也升3.68個百分點；經調整後每股盈利1.09美元，勝預期。

該企稱，已聚焦電動車、自動輔助駕駛系統、工業自動化和新能源等大趨勢，現指引今季收入18.5億至19.5億美元，毛利率45.5至47.5%，經調整每股盈利0.98至1.1美元。該企周一(7日)早段漲7.92%。

玩具公司孩之寶上季收入按年升16.86%至20.13億美元，按年少賺21.86%至8,220萬美元，經調整每股純利1.21美元，均勝預期。期內娛樂業務收入按年增53.66%至3.79億美元，受電視劇《黃蜂》及電影《大紅狗克里弗》之推出帶動，現指引今年收入和經營溢利錄低單位數增長。該股早股跌4.16%。