東方日報B1：軟銀謀掟貨 阿里重挫
2022年02月08日 00:33
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阿里受軟銀或有意出售持股的消息影響，其股價逆市下挫。右為軟銀創始人孫正義。
新經濟股又當災！阿里巴巴(09988)早前申請額外註冊10億份美國存託股票(ADS)，有投行認為，這可能讓其持股近25%的日本軟銀集團趁機「掟貨」！消息拖累阿里周一逆市挫4.48%，表現差絕藍籌，並波及其他科網龍頭，恒生指數更一度大跌逾200點。
阿里上周五(4日)晚披露，計劃額外註冊10億份ADS，每股相當於8股普通股。花旗形容，此舉「讓普通股持有者能夠靈活地以ADS而不是普通股的形式出售所持股份，特別是那些之前從未在美國證券交易委員會(SEC)註冊的股票」，可能是軟銀「潛在出售意圖」的迹象。
據該行計算，軟銀持有阿里53.9億股普通股，相當於6.73億股ADS或約24.8%。由於軟銀是阿里上市前的前期投資者，相信很大一部分持股未在美國監管機構註冊。
阿里周一(7日)股價曾插5.64%，低見113.6元，收市仍跌4.48%，收報115元。其他科技龍頭股跟跌，小米集團(01810)、美團(03690)、騰訊控股(00700)分別跌1.2%、0.44%及0.2%。科技指數收報5,529點，跌52點或0.93%。至於恒指上周五收升逾700點後，周一開市不久升43點後就無以為繼，臨近中午曾倒跌最多207點，低見24,365點。港股在近10天線(現處24,342點)獲買盤吸納，午後跌幅不斷收窄，收市報24,597點，倒升6點；國企指數收報8,589點，升5點。港股總成交額1,224.27億元，沽空比率19.1%。「北水」重臨，全日淨買入13.97億元。
雖然科網股估值便宜，但滙豐環球研究亞太股票策略主管林傳英(Herald van der Linde)向外媒直言，對中資科技股持審慎看法，因為行業仍在經歷「結構性重整」，且競爭加劇，情況類似2007年之後的流動通訊業龍頭中國移動(00941)。
中移股價2005開始上升，到2007年創下160元的歷史新高後一直下滑，其後「提速降費」等更是雪上加霜。林傳英指，「這由很多原因造成，包括(電訊商)需要投入基建開支等……也許類似的事情會發生在中國互聯網股票身上」。
恒指年初至今仍升逾半成，瑞銀表示，美國聯儲局「收水」或對流動性及港股估值帶來壓力，惟市場已大致計入有關影響，乃由於對上兩次的加息周期，港股的平均前瞻市盈率跌至12.6倍，與目前水平相若。而港股每股盈利仍預計錄可觀增長，遂維持恒指到年底目標於27,000點，看好香港銀行股及高收益資產能夠跑出。
果然，已預告派息比率日後會升越70%的中國電信(00728)獲「北水」淨吸2.37億元，跟騰訊遭淨沽近8億元相反，股價也收升3.32%。被林傳英列為反面教材的中移，「回A」超額配售權行使期周一屆滿，意味回購計劃可以開始，南下資金一「通關」便淨買入7.49億元的中移，刺激股價彈3.03%，收報56元，又刷新近一年高位。