東方日報B1：軟銀謀掟貨　阿里重挫

阿里受軟銀或有意出售持股的消息影響，其股價逆市下挫。右為軟銀創始人孫正義。

阿里上周五(4日)晚披露，計劃額外註冊10億份ADS，每股相當於8股普通股。花旗形容，此舉「讓普通股持有者能夠靈活地以ADS而不是普通股的形式出售所持股份，特別是那些之前從未在美國證券交易委員會(SEC)註冊的股票」，可能是軟銀「潛在出售意圖」的迹象。

據該行計算，軟銀持有阿里53.9億股普通股，相當於6.73億股ADS或約24.8%。由於軟銀是阿里上市前的前期投資者，相信很大一部分持股未在美國監管機構註冊。

中移股價2005開始上升，到2007年創下160元的歷史新高後一直下滑，其後「提速降費」等更是雪上加霜。林傳英指，「這由很多原因造成，包括(電訊商)需要投入基建開支等……也許類似的事情會發生在中國互聯網股票身上」。

恒指年初至今仍升逾半成，瑞銀表示，美國聯儲局「收水」或對流動性及港股估值帶來壓力，惟市場已大致計入有關影響，乃由於對上兩次的加息周期，港股的平均前瞻市盈率跌至12.6倍，與目前水平相若。而港股每股盈利仍預計錄可觀增長，遂維持恒指到年底目標於27,000點，看好香港銀行股及高收益資產能夠跑出。