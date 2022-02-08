爭住收購？華爾街分析師：Apple吞併Peloton極有價值

外媒上周有消息稱，美國電商巨頭亞馬遜(Amazon)有意洽購美國健身器材公司Peloton。對於有關消息，華爾街券商Wedbush科技分析師Dan Ives認為，蘋果公司(Apple Inc.)應該積極參與競購Peloton，不應讓其最終落入運動品牌Nike或亞馬遜之手。

事實上，蘋果公司在決定大型併購交易時一向非常謹慎 (上一筆交易是2014年以30億美元收購耳機製造商Beats)，但Wedbush認為蘋果公司收購Peloton是合理的。

Ives在最新研究報告說，蘋果收購Peloton將是一次重大的戰略性突擊，並將促使該公司在未來幾年內積極推動的健康和健身計劃。

報告稱，蘋果公司現在擁有約280萬付費訂戶和非常強大及獨特的競爭優勢，買下Peloton將是一樁攻守兼備的交易。

在防守方面，如果Peloton被亞馬遜或Nike買走，得標者將進軍健康和健身領域，並且在全球消費者的市場上取得重要據點；在進攻方面，蘋果公司透過其「Fitness+」健身訂閱服務和Apple Watch戰略，將能利用Peloton的網路課程服務和健身器材，大舉擴張其醫療保健計劃，而這一直是蘋果公司行政總裁庫克的重要戰略關鍵。

外報引述消息稱，亞馬遜和Nike已表達對Peloton的興趣。這項消息使Peloton股價在周一(7日)急升兩成至29.5美元。以此價格推算，該公司的市值增至約93億美元。Dan Ives則認為，Peloton的售價估計在120億至150億美元。

Peloton是疫情初期贏家之一，因為當時健身房和其他運動場所關閉以減緩病毒傳播，促使消費者爭先恐後購買健身器材和網路課程，在家運動。不過，隨着放寬封鎖和外出恐懼消散，該公司最終受到令人失望的銷售、成本上升，以及跑步機需求下降的打擊，股價從疫情高點回落約8成。