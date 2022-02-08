美股道指收市無方向　安森美急漲8%

市場繼續觀望企業發布季度業績，美股經歷上周波動後，3大指數周一(7日)個別發展。道指收報35,091點，微升1點；標指收報4,483點，跌16點或0.37%；納指收報14,015點，跌82點或0.58%。

摩根大通表示，全球股市已大部分反映各央行加息，正面的企業業績和現金流、勞工市場強勁及通脹快將到頂等情況下，經濟將邁向衰退是錯誤的，美股上升周期還未完結。不過，摩根士丹利重申美股已進入寒冬，點名「疫情受惠股」Netflix、PayPal和Meta之前被過度消費，股價將回調。

個股方面，電動車生產商特斯拉(Tesla)公布，去年要為其比特幣(Bitcoin)持倉作約1.01億美元減值損虧失，惟3月出售一部分比特幣後進帳1.28億美元。Tesla股價周一收跌1.73%，報907.34美元。

車用半導體大廠安森美半導體上季收入及純利齊創新高，按年分別增長27.64%及3.78倍，至18.46億美元及4.25億美元；經調整後每股盈利1.09美元，勝預期。該企股價急升8.43%，收報62.26美元。

玩具公司孩之寶上季收入按年升16.86%至20.13億美元，按年少賺21.86%至8,220萬美元，經調整每股純利1.21美元，均勝預期。孩之寶股價全日跌近1％。