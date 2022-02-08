外媒：中國經濟放緩有助緩和全球通脹

外媒報道，中國經濟放緩恐在未來幾年衝擊一些跨國企業與大宗商品生產商，對全球經濟從新冠疫情中復甦投下陰影，但經濟學家認為，潛在好處可能是降低全球通脹壓力。

報道說，國際貨幣基金組織(IMF)預測今年中國經濟增長4.8%，至2023年增長料為5.2%，該數據遠低於2014至2019約8%的年增率，也低於中國人行預期至2025年的5年間，年增率達5.1%至5.7%。不過，中國經濟放緩的衝擊將被美國高於平均的增長所抵銷，刺激措施以及強勁的消費支出已推動美國經濟強力復甦。

牛津經濟研究院前亞洲經濟主管Kuijs指出，中國經濟放緩可能對大宗商品生產商，特別是依賴中國需求的新興市場造成最大衝擊。例如，因對中國需求的疑慮，鐵礦石價格自去年7月以來已暴跌逾50%；中國主要從澳洲與巴西進口鐵礦石，而中國生產的鋼鐵佔全球逾半。

Capital Economics首席亞洲經濟學家Mark Williams亦指，基於美國目前的經濟實力，中國經濟放緩對美國整體增長的影響有限，但確實將降低依賴中國市場的美企營業收入。

寶潔(Procter & Gamble)高層表示，過去4、5年該公司在中國的銷售快速增長，但去年第4季轉為持平。生產過濾系統的Donaldson行政總裁Tod Carpenter稱，在美國工業與引擎相關業務的帶動下，看到「非常強勁的新訂單活動」，但中國是「唯一疲弱的地方」。

歐洲也感受到中國的放緩。德國車廠Volkswagen表示，去年第4季，其在中國的銷售較2020年同期銳減37%，而在北美的業績較佳。去年第4季德國整體經濟大幅放緩，經濟學家認為部份原因是被其最大貿易夥伴中國的疲軟拖累。

分析師指出，中國經濟放緩可能會減少一個通脹的來源。如果中國的經濟暢旺，將使已無法滿足西方半導體與其他商品需求的全球供應鏈更加緊繃，進而使物價飆漲更高，滙豐亞洲經濟研究聯席主管Frederic Neumann說：「中國的放緩將移除一些（通脹）壓力」。

報道說，不過，中國在抑制通脹的作用並不確定，如果Omicron變種病毒進一步擴散，導致中國實施更多封鎖措施，恐推升中國出口價格。根據經合組織(OECD)，若供應問題導致中國出口價格上漲10%，將降低全球國內生產總值(GDP)增長0.7個百分點。