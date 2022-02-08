中國銀河國際：深信服轉型Xaas可期

深信服發布2021年年度業績預告，報告期內實現營收67.07億至68.16億元人民幣，按年增加22.87%至24.87%；實現歸屬於母公司淨利潤24.1億元人民幣至30.9億元人民幣，按年減少61.82%至70.22%，扣除非歸屬母公司淨利潤10.1億元民幣至16.9億元人民幣，按年減少75.05%至85.09%，收入增速放緩主要系公司網絡安全業務短期增長乏力，投入與產出出現短期不匹配的現象。此外，深信服整體毛利率下降主要系收入結構變化，毛利率較低的雲計算業務收入佔比進一步提升，上游方面，全球晶片供應緊張也對成本端造成一定影響。

報告期內，深信服持續加大研發投入，研發費用按年增長36.96%至38.35%；銷售費用增速亦高於收入增速；加上多期股權激勵費用的按年增長，公司業績低於預期，我們預期，公司持續加大研發投入，進行研發人才的股權激勵有助於持續務實公司產品與服務的長期競爭力。此外，XaaS模式目前在內地市場屬於較為新的業務模式，市場處於成長期，增銷售費用進行市場拓展有助於形成先發優勢，看好公司戰略轉型的長期成長性。

網絡安全行業方面，公司在女VPN、內容安全管理和UTM保持市佔率第一的水平，根據最新IDC數據，公司市佔率分別為22.7%、20.6%及22.6%，龍頭地位穩固。根據《數據安全法》，將側重於數據的全流程和全生命周期作出防護，數據安全細分領域空間將擴張。此外，工信部就網絡安全產業高質量發展三年計劃進行發布徵求意見程，其中提到網絡安全產業規模到2023年將超過2500億元人民幣，複合按年增長15%。

雲計算方面，公司戰略提法從過去的安全雲雙引擎到報告期內提出難XaaS全面雲化轉型，包括基礎設施即服務的托管雲、安全即服務的SASE架構的Sangfor Access、桌面即服務的桌面雲aDesk和運維管理即服務的MSS等。根據IDC數據顯示，公司在超融合市場佔有率為13.7%，到2025年市場規模將超過33億美元，行業保持高景氣度，SASE目前處於低透率高增長階段，未來增長空間可期。

我們預測，公司2021、2022及2023年的每股淨利潤分別為0.65元人民幣、1.96元人民幣及2.51元人民幣，對應市盈率分別為260倍、89倍及67倍。目前，網絡安全行業景氣度較高，公司作為行業龍頭企業地位穩固，核心產品市場競爭力強；雲計算景氣度依舊，公司XaaS戰略轉型持續推進中，看好公司未來發展，維持推薦評級。

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