陳蓓敏：恒指50天線料見支持

美國公布上月非農新增職位數據，錄得46.7萬份，高於市場預期的15萬份，失業率達4%，稍高於市場預期3.9%。一月過去，美經濟數據未見全天候樂觀，宜留意未來兩個月經濟數據。上周美股三大指數，皆有升幅。道指，納指和標普500分別全周升1%、2.4%和1.6%。央行議息會議過去，短線市場壓力稍放緩。美國將在周四公布1月CPI數據，料本周歐美股市可回順。市場擔心烏克蘭地緣政治問題，國際油價屢試高位。

國內股市新春復市，紅盤高收。文化和旅遊部測算春節七天假期，全國國內旅遊出遊達2.51億人次。雖受新疫情影響，惟數據顯示復甦力度不弱。雖然國內鼓吹「就地過年」，就地酒店度假預訂量比同比上升逾五成。景區內門票預訂量為高雙位數字增長。受冬奧熱潮帶動，吉祥物冰墩墩火速售罄。新春和冬奧效應和國家政策鼓勵下，估計2月消費數據有憧憬。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)