陳蓓敏：恒指50天線料見支持
2022年02月08日 07:30
東網電視更多新聞短片
美國公布上月非農新增職位數據，錄得46.7萬份，高於市場預期的15萬份，失業率達4%，稍高於市場預期3.9%。一月過去，美經濟數據未見全天候樂觀，宜留意未來兩個月經濟數據。上周美股三大指數，皆有升幅。道指，納指和標普500分別全周升1%、2.4%和1.6%。央行議息會議過去，短線市場壓力稍放緩。美國將在周四公布1月CPI數據，料本周歐美股市可回順。市場擔心烏克蘭地緣政治問題，國際油價屢試高位。
國內股市新春復市，紅盤高收。文化和旅遊部測算春節七天假期，全國國內旅遊出遊達2.51億人次。雖受新疫情影響，惟數據顯示復甦力度不弱。雖然國內鼓吹「就地過年」，就地酒店度假預訂量比同比上升逾五成。景區內門票預訂量為高雙位數字增長。受冬奧熱潮帶動，吉祥物冰墩墩火速售罄。新春和冬奧效應和國家政策鼓勵下，估計2月消費數據有憧憬。
初四恒指大升800多點，紅盤高開高收，為虎年掛上喜兆。雖然昨日指數偏軟，走勢尚見穩，50天線支持於24,000，短線阻力25,300。香港新增確診人數倍升，令市場憂慮防疫數年，仍如空穴。隨着英，美加息步伐，國際性銀行股走勢硬淨。國內工信部三部門發布促進鋼鐵業高質量發展，鼓勵龍頭鋼企重組合併，此板塊有投機機會。眼科醫療服務提供商，清晰醫療(01406)公開招股，招股價為1.6至3元，集資不多於4.08億港元，主要作未來收購和發展大灣區商機，亮點之一為其中主要股東為藥明康德(02359)，有利集團未來發展商機。宜留意。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)