道指升1點　比特幣飆3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.42；港匯處7.7915；離岸人民幣(CNH)見6.3599；美元兌日圓報115.07；歐元企1.1437；英鎊處1.3533。金價報1,821美元。布油報92.95美元；紐油徘徊於91.47美元。比特幣升逾3%，報4.38萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微高水。

●道指收報35,091點，微升1點；標指收報4,483點，跌16點或0.37%；納指收報14,015點，跌82點或0.58%。

●港股ADR指數全日微跌，按比例計算，收報24,555點，跌23點。

●即月恒生指數夜期收報24,571點，升115點，低水9點，成交14,303張。

●房利美一項月度調查顯示，認為現在是買樓好時機的美國人比例創下25%的歷史最低水平。

●美國眾議院宣布了一項短期開支法案，旨在確保聯邦政府在3月初之前獲得足夠的資金，避免政府停擺的可能性。該法案預期未來數天內在眾議院表決。

●社交媒體Facebook母企Meta宣布，彼得泰爾(Peter Thiel)將在公司2022年年度股東大會上辭去Meta董事會職務。

●外媒報道，中國經濟放緩恐在未來幾年衝擊一些跨國企業與大宗商品生產商，對全球經濟從新冠疫情中復甦投下陰影，但經濟學家認為，潛在好處可能是降低全球通脹壓力。

●紐約3月期油收報每桶91.32美元，跌99美仙或1.07%；布蘭特3月期油收報每桶92.69美元，跌58美仙或0.62%。

●外媒報道，美國銀行Savita Subramanian及其團隊發表報告警告稱，投資者可能過分樂觀，忽略了今次聯儲局加息周期可能會引發股市調整。

●紐約4月期金收報每安士1,821.8美元，升14美元或0.8％，創近3周以來最大單日升幅。

●英國富時100指數收報7,573點，升57點或0.76%；法國CAC指數收報7,573點，升53點或0.76%；德國DAX指數收報15,206點，升107點或0.71%。

●歐洲央行行長拉加德周一(7日)表示，歐洲央行不會在結束債券購買之前開始加息。