格價網告Google壟斷　索賠21億歐元

瑞典一個格價網站周一(7日)表示，將以違反市場競爭以及操縱搜尋結果為由，入稟控告美國科技企業Google，並索償21億歐元(約187億港元)。

PriceRunner網站表示，本次訴訟是基於歐盟法院去年的裁決所作出，目標是讓為Google 2008年以來在英國，以及2013年以來在瑞典和丹麥的獲利支付賠償。PriceRunner行政總裁林達爾(Mikael Lindahl)認為，Google在很大程度上仍濫用市場優勢地位，且基本上沒做出任何改變，這對歐洲消費者和科技公司造成的傷害遠比所想的還要更大。

Google表示將在法院上進行辯護，其發言人稱：「我們在2017年對購物廣告做出的修正相當成功，PriceRunner選擇不使用Google的購物廣告服務，所以可能沒有像其他人一樣觀察到改善之處。」

歐盟委員會曾在2017年指控Google濫用市場優勢，偏好自家購物廣告服務，並向Google 24.2億歐元(約215億港元)罰款，引發Google不滿並提出上訴，但仍在去年11月遭歐盟法院駁回，維持原判。