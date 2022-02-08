廖嘉豪：英歐央行趨鷹　股市何去何從？

近期市場波動主要由於美西聯儲局傾向更進取地收緊貨幣政策，導致股市和一般金融市場迅速降低風險。然而，這對看起來估值更具吸引力的美國以外地區股票市場或有利，尤其是歐洲和英國股票。環球成熟市場中，英國股市年初至今仍然力保不失，跑贏美股。

上周英倫銀行加息25個基點至0.50厘，貨幣政策委員會有四名成員甚至投票支持加息50個基點。英國股市指數偏重於金融和工業等舊經濟領域，值得繼續看高一線。在利率上升的環境下，英國金融股維持上行潛力，目前估值仍然便宜，盈利增長亦受正面因素推動：利率上行應有助於提高淨息差和盈利能力、撥備下降的積極勢頭持續、以及來自交易和併購活動的費用收入增加，有望推動行業未來12至18個月的盈利增長。歐洲股票情況類似，過去五至六年受投資者歡迎程度較少，因為MSCI歐洲指數中缺乏增長型公司，而且大宗商品和金融等舊經濟行業的權重較大，目前歐洲央行釋放鷹派訊息，基至年內可能加息，亦為區內金融股帶來催化劑。

隨着經濟從變種病毒新一波疫情中復甦，並逐步解除限制社交距離措施，歐洲及英國股票盈利故事繼續保持向好趨勢。最近一個月，分析師調高今年歐洲和英國股票每股盈利預測的傾向，較對美國，日本及環球股票更積極，歐股盈利預測仍有上升空間。目前市場預期2022年和2023年，歐洲每股盈利分別增長6.6%及7%，與全球增長水平一致，平均股息率達2.7厘。英國每股盈利增長今明兩年料能保持於3%以上，而且股息率算是所有發達地區中最高，達3.0厘。

相對於美股，歐洲及英國股票估值一直較低，歐洲市帳率2.2倍，英國市帳率1.8倍，而美國市帳率則達4.5倍。當然估值低不足以支持強勁回報。然而，強勁的2022年股息收益率和預計每股盈利增長穩健，可能是今年這兩個市場回報的主要驅動力。除了上述的金融股，歐洲環保相關及派息穩健增長股份，中長線亦值得吸納。清潔能源仍然是全球領導人的主要話題，但由於最近能源供應短缺，短線被市場忽視。隨着「綠色世界」的討論再次在世界各國政府中升溫，我們將歐洲視為推動綠色經濟的領導者。歐洲部分能源公司可能會中長期受益，例如一些擴大替代能源業務的成熟能源公司，以及專注於替代能源的中型股，有機會成為未來12至18個月甚至更長期回報的主要引擎。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪