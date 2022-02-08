新濠國際向旗下澳門度假村注資逾12億元

新濠國際發展( 00200 )公布，其上市附屬新濠博亞娛樂旗下Studio City International Holdings(SCIHL)進行私人配售，完成後，SCIHL將取得款項總額約3億美元(約23.4億港元)，將用作向Studio City Company出資。作為私人配售之一部分，新濠博亞娛樂同意向SCIHL購買約2.2億股A類股份，總購買價約為1.651億美元(約12.878億港元)。SCIHL在澳門路氹擁有並經營一個世界級綜合度假村。

新濠指，緊接私人配售後，新濠博亞娛樂持有之A類股份佔SCIHL已發行股份由約54.7%增至約54.9%，使集團可維持其於SCIHL之現有股權百分比，並按該百分比參與SCIHL業務之預期未來增長及發展。

另外，新濠博亞娛樂就Studio City Company建議發行優先有抵押票據而披露有關Studio City Company之近期發展概要。

於2021年11月30日，Studio City Company持有約5.528億美元之現金及現金等價物以及10萬美元之受限制現金。受限制現金指根據2021年信貸融資之條款須維持之若干銀行帳戶餘額。公司亦於2021年信貸融資下擁有2.33億港元之循環信貸融資，全部於2021年11月30日均可提取，但須符合若干先決條件。於2021年11月30日，公司的未償還負債本金總額為21億美元，主要包括本金額為10億美元之2020年公司間票據以及本金額為11億美元之2021年公司間票據。

公司預計，只要重大旅行禁令或限制、簽注限制以及檢疫和社交距離規定仍然存在，澳門之博彩毛收入將繼續受到此等限制的負面影響。公司已採取多項緩解措施，以應對2019冠狀病毒病疫情所帶來之挑戰，例如實施成本削減計劃，以盡量減少非必要項目造成的現金流出，以及通過押後和削減資本開支使資本開支計劃合理化，使資產負債表水平受惠。由於此等措施並反映基於當前業績之收益組合，公司預計在達到歷史博彩總收入運轉率約30%至35%，以及在達到歷史博彩總收入運轉率約25%至30%(未扣除由新濠博亞娛樂及其附屬公司向集團收取之若干企業共享服務支出和費用等項目)時，將實現經調整EBITDA之收支平衡。此外，公司已將新濠影滙餘下項目的項目預算降至約12億美元。截至2021年11月30日，公司錄得有關開發餘下項目的6.612億美元總成本，主要關於初始設計及規劃成本以及建築成本。