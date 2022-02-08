伍禮賢：財險企業將走出低潮

首先，內險企業的業務一般分開兩大類別，一為壽險，二為財險。上市公司中以壽險作為主要收入來源的，包括國壽、新華保險、中國太平及中國太保，而財險及中國人保則以財險為主，平保則相對均衡。雖然去年內險企業不管壽險或財險，其實表現均不算理想，但若以去年上半年跟下半年比較，則發現兩者截然相反。

去年上半年，國壽、新華保險、中國太平及中國太保以壽險為主的險企，總保費增速介於3.4至3.9%，較財險及中國人保的1.9至2.5%為高；然而截至去年底，國壽、新華保險、中國太平及中國太保的全年總保費增速回落到1.2至2.5%，反而財險及中國人保全年總保費增長均回升至3.8%。也就是說，壽險企業在去年下半年保費收入較上半年進一步放緩，而以財險為主的企業則在下半年初步出現復甦，並成功對壽險企業保費收入增長的反超前。

這個情況亦反映在股價方面，去年唯一錄得升幅的為中國財險，表現次佳的是中國人保，全年累計微跌4.1%，也就是說，最佳表現的兩者，均以財險業務為主。

為何會出現以上情況？壽險企業料在去年上半年經營環境不算理想，下半年進一步低迷，是確實反映內地居民在疫情持續影響下，用於保險消費的支出下降。同時，部分內險企業現時所作出的壽險改革，成效暫時還不明顯，雖然前線銷售人員數目下降，但效率未能彌補體量下跌所帶來的影響。因此，壽險企業的復甦之路相對財險企業而言，或將更為需時。

對於財險企業而言，由於車險保費收入在其財險業務中佔據較重要比例，而自2020年9月以來內地進行車險綜合改革，對整頓車險保費偏高的亂象有了較為明顯的表現，亦對財險企業帶來壓力。

惟從去年9月開始，車險綜合改革即將屆滿一周年，因此往後的業績基數將會以新的數據作為基礎，這對不斷下滑的財險業務在去年第四季度開始出現改善，亦對今年帶來較為正面的影響。因此，今年中國財險、中國人保，甚至平保等，在主營業務上出現改善的機會較大。

最後，由於內險除了受到自身主營業務表現所影響外，其投資收益亦受關注。在目前內房行業仍然低迷的情況之下，綜合上述因素考慮，財險企業在今年第二至第三季，或將逐步走出低迷期。

光大證券國際證券策略師 伍禮賢(作者為註冊持牌人士，沒持有上述股份)