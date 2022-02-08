林嘉麒：今年A股有望一洗頹風

內地股市虎年首個交易日開門紅，而恒指在上周五長假後復市首個交易日做好後，昨日卻一度跌過百點，惟尾市力保不失，微升6點收市。A股自去年開始展現強勢，因投資者認為貨幣政策偏向寬鬆，儘管中央強調不會大水漫灌，惟只要不收緊，市場就有足夠信心，皆因外圍面對通脹的威脅下，無奈已陸續加息。

多國央行正在撤銷因疫情出現的緊急支援措施，而且行動的速度超過了大多數投資者預期。美國聯儲局已準備3月開始加息，據利率期貨顯示，美國3月加息機會率已達百分之百，當中更有接近三成機會加息半厘。

另一方面，英倫銀行已連續加息兩次，該行官員更認為要採取更有力的行動，連同加拿大央行或於下月首次加息，歐洲央行雖行動較遲，但很大可能於今年加息。新興市場方面，許多央行去年已開始加息，上周巴西連續第3次加息1.5厘，捷克把其基準利率上調至歐盟最高水平。摩根大通經濟學家估計，到4月時，將有合計國內生產總值(GDP)佔全球約一半的國家已經加息。該行預計年底全球平均利率約為兩厘，大致返回疫情爆發前水平。

心水清的投資者或會有疑問，全球經濟活動不是說過要在2024年才恢復至疫情前水平的嗎？無錯，惟現在的加息行動是迫於無奈的，全因要避免通脹失控，故相信部分地區在加息後，經濟將出現某程度的影響；相反，中國在通脹問題仍屬於可控情況，即使較預期高，在貨幣政策上仍有多種工具協助調節。

投資市場仍相信今年內地股市可一改過去幾年的劣勢，最明顯的是資金流。根據大行高盛的資金流統計數據，截至2月2日，流入內地股市資金高達142億美元，佔了新興市場的一半以上份額，而且更是眾多國家或經濟地區流入最多的一個地方。相反，資金明顯由債券市場流出，有高達290億美元。數據說明在環球加息下，資金雖有流走，但只是在債券市場，加息並未影響資金對股票的喜好，起碼1月內資金仍是偏好股市，尤其是中國股票。

獨立股評人 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，沒持有以上股份)