香港1月PMI降至48.9　企業信心跌至一年最低

市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，1月份香港採購經理指數(PMI)，由去年12月份的50.8跌至48.9，跌至盛衰分界線50以下，反映在擴張周期維持11個月後，香港私營經濟的景氣下行。踏入2022年，整體的經營情緒轉趨悲觀，在疫情升溫的陰霾下，企業信心度下滑至一年最低。

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，最新的數據顯示，由於疫情惡化，香港私營經濟隨退呈現萎縮。相對於去年初疫情期間，目前的訂單量與產量跌至相若水平。

Pan續指，企業在2022年開局的經營信心與採購活動量應聲下跌，但就業水平得以維持。與此同時，價格壓力已見紓緩，屬正面的迹象，但由於供應鏈瓶頸持續，因此惡化風險猶在。該行預估香港今年本地生產總值(GDP)增長3%。

報告顯示，因受第5波疫情影響，企業的訂單量與產量於1月轉勢下滑，包括中國在內的出口訂單量同受拖累，1月份大幅急跌。

由於訂單與業務量同時縮減，企業隨之減低採購量，並且積極清減庫存，導致1月的庫存水平下降。不過，就業水平在新年伊始逆勢微升。

疫情期間，供應鏈持續出現瓶頸，1月份的交貨時間進一步拖長。調查資料透露，原因主要是抗疫措施推延了船期運輸，以及航班減少。

雖然供應商延長交貨期，但企業上月的積壓量不增反減，據業界資料，有客戶在疫情期間取消原來訂單，因此未完成工作量縮減。

此外，1月份的整體投入價格繼續上升，但升幅已較去年12月放緩。採購價格與薪資的通脹率皆已減慢，但仍屬歷史高位水平，因此企業輕微收窄產出價格的升幅。