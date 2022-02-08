深圳創業板指瀉3.8%　高位累挫2成進入技術性熊市

A股個別指數跌勢轉急，其中創業板指數最新瀉3.8%或111點，至2,805點，為自2021年11月29日高位以來跌幅達20%，進入技術性熊市。另外，深成指亦大跌逾300點或2.2%，報13,150點；滬綜指則反覆下跌21點或0.6%，報3,407點。

個股方面，寧德時代股價跌幅達8%，創去年12月以來最大降幅。

【10:02】深圳創業板指跌2% 藥明康德跌停

內地股市個別發展，滬綜指倒升3點或0.1%，報3,432點；深成指仍跌141點或1%，報13,312點；創業板指數亦跌63點或2.1%，報2,853點，失2,900點關。

藥明康德跌停板。美國商務部將33家中國企業列入「未經核實」實體清單，當中包括藥明生物。該批企業在合符法規方面存在問題，故禁止美國企業向有關企業輸出受管制技術，或進行業務往來。

【09:26】滬深兩市偏軟 油股回吐

股市偏軟，滬綜指低開1點或0.03%，報3,428點；深成指低開24點或0.18%，報13,432點；創業板指數低開4點或0.16%，報2,913點。

板塊走勢，石油股回吐0.6%，生物製藥股跌0.2%，金融及地產股偏軟；而船舶製造及飛機製造股齊升0.2%，水泥股升0.3%，煤炭股領漲2.2%。