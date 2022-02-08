被美國列入未核實名單　藥明生物冧22%後中途停牌

股價中途停牌，停牌前報62.25港元，挫22.7%，成交額逾58億元。

美國商務部將33家中國企業列入「未經核實」實體清單，當中包括藥明生物。美國商務部指，該批企業在合符法規方面存在問題，因此禁止美國企業向有關企業輸出受管制技術，或進行業務往來。

藥明生物回應指，「未核實名單」並非更為人所知的美國「實體名單」或「黑名單」，藥明生物一直在進口生物反應器的某些硬件控制器和某些中空纖維過濾器，這些控制器受美國出口管制，但在過去十年中已獲得美國商務部的批准。集團遵守所有美國出口管制法規，不會將該類物品再出口或轉售給任何其他實體。

美國商務部有一個例行程序來驗證相關物品在現場的正確使用，即自用，不得轉售。由於新冠肺炎大流行，該過程在過去兩年中尚未完成。對集團的業務或對全球合作夥伴的持續服務沒有影響。由於上海和無錫的設施建設後不需要該類設備，因此對集團的進口影響非常小。集團還正在採取臨時措施，在檢查前將該批子公司從名單中刪除。