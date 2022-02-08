【高盛推介】阿里巴巴低位徘徊　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：有券商表示阿里巴巴大股東軟銀有機會減持股份，拖累股價下跌，阿里周一(7日)下跌逾4%後，周二(8日)早段繼續回落，現下跌逾2%，報111.9港元。

雖然股價回落，資金沒有一面倒流入好倉，反而兩邊部署，而且資金流入金額不少。觀察個股輪證資金流向，周一阿里好倉及淡倉均見資金流入，分別有約2,700萬及1,900萬元流入，是周一最多資金流入的個股產品。

阿里購20643，行使價110.98元，2022年6月24日到期，實際槓桿4倍，最貼價條款中最高槓桿。

阿里購20482，行使價122.1元，2022年7月25日到期，實際槓桿4.2倍，輕微價外、6隻相近條款產品最高槓桿。

阿里購23157，行使價130.1元，2022年8月25日到期，實際槓桿4.3倍，中年期、6隻相近條款產品最高槓桿。

阿里牛54049，收回價105元，行使價103元，換股比率500，槓桿比率10.6倍，貼價、高槓桿。

阿里牛56649，收回價95元，行使價93元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，遠牛、相近收回價產品最高槓桿。

阿里沽18636，行使價109.9元，2022年4月22日到期，實際槓桿4.5倍，中期輕微價外證中最高槓桿的條款。

阿里熊67165，收回價140元，行使價142元，換股比率100，槓桿比率3.8倍，遠熊。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。