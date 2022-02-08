【高盛推介】阿里巴巴低位徘徊 資金兩邊部署
2022年02月08日 10:38
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：有券商表示阿里巴巴大股東軟銀有機會減持股份，拖累股價下跌，阿里周一(7日)下跌逾4%後，周二(8日)早段繼續回落，現下跌逾2%，報111.9港元。
雖然股價回落，資金沒有一面倒流入好倉，反而兩邊部署，而且資金流入金額不少。觀察個股輪證資金流向，周一阿里好倉及淡倉均見資金流入，分別有約2,700萬及1,900萬元流入，是周一最多資金流入的個股產品。
股價回落令早前活躍產品變得價外，而且資金流入令街貨上升，部署阿里認購證要留意產品的條款及街貨。現時市場上最貼價的阿里購，行使價於111元附近，產品敏感度較高，當中可留意購(20643)，是這條款槓桿最高的選擇。中線部署可考慮中年期輕微價外證，可留意購(20482)及(23157)，兩者都是6隻相近條款產品最高槓桿。
阿里購20643，行使價110.98元，2022年6月24日到期，實際槓桿4倍，最貼價條款中最高槓桿。
阿里購20482，行使價122.1元，2022年7月25日到期，實際槓桿4.2倍，輕微價外、6隻相近條款產品最高槓桿。
阿里購23157，行使價130.1元，2022年8月25日到期，實際槓桿4.3倍，中年期、6隻相近條款產品最高槓桿。
阿里牛54049，收回價105元，行使價103元，換股比率500，槓桿比率10.6倍，貼價、高槓桿。
阿里牛56649，收回價95元，行使價93元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，遠牛、相近收回價產品最高槓桿。
阿里沽18636，行使價109.9元，2022年4月22日到期，實際槓桿4.5倍，中期輕微價外證中最高槓桿的條款。
阿里熊67165，收回價140元，行使價142元，換股比率100，槓桿比率3.8倍，遠熊。
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