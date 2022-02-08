陳炳強：港股值博率不高　阿里巴巴跌到呢個位再博...

資深股評人陳炳強表示，美股經過一輪反彈後無以為繼，三大指數技術上呈一浪低於一浪，始終聯儲局加息步伐漸近，高增長股份沽壓未消，美股有轉弱迹象，料對港股不利。另外，內地經濟增長放緩，加上監管風險仍在，港股短線欠缺反彈動力，恒指料在23,000至25,000點上落為主，以目前處於24,000點水平而言，下試23,000點支持機會較大，現時入市值博率不高。