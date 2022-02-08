陳炳強：港股值博率不高 阿里巴巴跌到呢個位再博...
2022年02月08日 11:04
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資深股評人陳炳強表示，美股經過一輪反彈後無以為繼，三大指數技術上呈一浪低於一浪，始終聯儲局加息步伐漸近，高增長股份沽壓未消，美股有轉弱迹象，料對港股不利。另外，內地經濟增長放緩，加上監管風險仍在，港股短線欠缺反彈動力，恒指料在23,000至25,000點上落為主，以目前處於24,000點水平而言，下試23,000點支持機會較大，現時入市值博率不高。
內地發改委日前指出，將適度超前開展基礎設施投資，帶動基建股炒起。中國交通建設(01800)及中國中鐵(00390)更創逾一年新高。陳指出，內地經濟動力轉弱，除了實行寬鬆的貨幣政策外，相信亦會力谷基建以撐經濟。基建股估值處偏低水平，後市仍有上升空間，板塊值得留意。
另外，阿里巴巴(09988)向美國證券交易會申請額外登記10億份ADS，市場擔心其主要股東日本軟銀或有意出售部分股份，股價沽壓沉重。陳指出，內地監管因素仍未完全消除，加上即將進入加息周期，對高增長股份造成沽壓。不過，股價在100港元水平有初步支持，短線在該水平博反彈未嘗不可。