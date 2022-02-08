【高盛推介】油價持續高企 油股貴金屬股做好
2022年02月08日 11:08
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國嚴寒天氣和地緣局勢動盪的擔憂持續，油價持續高企，紐約期油及布蘭特期油均處於90美元，都是近7年的高位。石油股亦做好，中國石油股份周二(8日)高見4.15港元的近3個月高位，現報4.12元，逆市上升約0.5%。
其他貴金屬相關股份亦做好，中國鋁業及江西銅業現都逆市上升，分別上升約3.2%及1.5%，連續第4及第3個交易日上升。
觀察個股輪證資金流向，周一(7日)亦見資金流入中石油好倉，約200萬元流入。
投資者如看好中石油可留意中石油購(20747)，是行使價4.5元以下、2個月期以上產品最高槓桿，是條款及槓桿都突出的產品。
中油購20747，行使價4.49元，2022年5月26日到期，實際槓桿7.9倍，行使價4.5元以下、2個月期以上產品最高槓桿。
中鋁購12172，行使價4.99元，2022年6月22日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、低街貨。
中鋁購11637，行使價5.76元，2022年5月23日到期，實際槓桿5.4倍，價外、高槓桿。
江銅購12920，行使價15元，2022年4月22日到期，實際槓桿6.9倍，行使價16元以下、2個月期以上產品最高槓桿。
江銅購20737，行使價13.6元，2022年9月26日到期，實際槓桿3.5倍，貼價。
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