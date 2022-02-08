【高盛推介】油價持續高企　油股貴金屬股做好

高盛(亞洲)有限責任公司：美國嚴寒天氣和地緣局勢動盪的擔憂持續，油價持續高企，紐約期油及布蘭特期油均處於90美元，都是近7年的高位。石油股亦做好，中國石油股份周二(8日)高見4.15港元的近3個月高位，現報4.12元，逆市上升約0.5%。

其他貴金屬相關股份亦做好，中國鋁業及江西銅業現都逆市上升，分別上升約3.2%及1.5%，連續第4及第3個交易日上升。

觀察個股輪證資金流向，周一(7日)亦見資金流入中石油好倉，約200萬元流入。

中油購20747，行使價4.49元，2022年5月26日到期，實際槓桿7.9倍，行使價4.5元以下、2個月期以上產品最高槓桿。

中鋁購12172，行使價4.99元，2022年6月22日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、低街貨。

中鋁購11637，行使價5.76元，2022年5月23日到期，實際槓桿5.4倍，價外、高槓桿。

江銅購12920，行使價15元，2022年4月22日到期，實際槓桿6.9倍，行使價16元以下、2個月期以上產品最高槓桿。

江銅購20737，行使價13.6元，2022年9月26日到期，實際槓桿3.5倍，貼價。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。