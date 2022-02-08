阿里巴巴發綠債籌77億元　支持12個ESG項目

根據有關披露，發債所得款項中有45.7%投入至能源效益項目，有35.7%投入至綠色建築項目，有14.9%用於新冠疫情危機應對項目，其餘款項則用於可再生能源及循環經濟和設計項目。

能源效益項目方面，款項用於建設節能數據中心，以支持阿里雲的相關舉措，並應用不同技術確保數據中心能在低耗能和低污染條件下運行。設於河北張北、內蒙古烏蘭察布、江蘇南通等地的數據中心，已達到中國國家綠色數據中心標準；廣泛應用熱力回收供暖減少冬季消耗、使用液體浸沒冷卻技術更有效地吸收部件產生的熱量。

阿里巴巴期望，在不遲於2030年能夠實現碳中和，在協同供應鏈上、下游價值鏈，包括採購商品和服務、銷售產品、員工通勤及差旅等產生的碳排放強度比2020年降低50%。同時承諾用平台的方式實踐「範圍3+」，通過幫助消費者和企業，加強社會參與，到2035年的15年間帶動生態累計減碳15億噸。