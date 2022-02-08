未如期開放支付政策　Apple再被荷蘭監管機構罰款

蘋果公司(Apple)再度因為違反競爭法被罰款。外媒報道，荷蘭反壟斷機構周一(7日)表示，Apple早前承諾將允許荷蘭App Store的交友軟件開發商，向用戶提供非蘋果支付選項後，惟遲遲未有明確行動，結果第三度向其開出500萬歐元的罰單。

荷蘭監管機構消費者和市場管理局(ACM)去年12月裁定Apple違反荷蘭的競爭法，要求該公司在1月15日前修改App Store的支付政策，開放Tinder及Match等交友軟件使用非蘋果的支付方式，否則將面臨每周500萬歐元的罰款，總罰款上限為5,000萬歐元。

然而，ACM至今仍未從Apple獲得足夠信息，評估該公司是否確實遵守規定。ACM又指，Apple實際上還沒作出任何改變，對其行為感到失望，荷蘭法院維持原本的決定，認定蘋果的行為違反競爭法。

Apple長期以來限制應用程式開發商僅能使用內建支付系統，並從中抽取15%至30%分成，近期相關議題引起各國監管機構的關注。美國參議院上周批准一項法案，將禁止Apple及Google強制要求用戶使用他們的支付系統。