仲量聯行：今年將有2015個「納米樓」落成　按年升逾一倍

仲量聯行研究部資料顯示，預計2022年將有2,015個實用面積少於215方呎的納米單位落成，料較去年960伙大增約1.1倍。同時，該行據差餉物業估價署資料指出，納米樓的總存量已由2016年的9,601伙，逐步增至2020年的12,175伙，佔私人住宅總存量約1%。

而發展局近期公布政府標售的住宅地皮，賣地條款內會加入單位面積下限的條款，限制單位實用面積最小280方呎 ，以控制私樓市場的納米樓供應量。不過，私人發展或重建項目仍不受限制。

由於去年市場供應細單位的新盤項目銷情理想，預期發展商很可能會繼續推出納米樓以回應市場需求。事實上，除設住宅面積下限外，政府亦可同時推行其他措施以提高市民的居住空間面積。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，政府應牽頭為財政能力有限的市民提供充足的公共房屋供應，不論是租住或資助出售的公共房屋，均能為市民提供納米樓以外，而可負擔的其他選擇。如政府能提供足夠且面積適宜的公共房屋，市民對納米樓的需求自然會下降。然而，2021年申請入住公屋的平均輪候時間達5.9年，為自1999年以來錄得的最高水平，反映公屋供應嚴重短缺。

他又指，另一措施是對於滿足面積單位下限指引的重建項目，適度放寬地皮的地積比率以作獎勵措施。給予額外地積比率，不但能鼓勵發展商興建較大型單位，更有助促進市場的房屋供應。

該行大中華研究部主管黃志輝另稱，放寬申請高成數按揭貸款的樓價上限，將有助市民入市購買較大型單位。在現行政策下，首期預算有限的買家一般傾向購買較小型單位，如政府能放寬申請高成數按揭貸款的樓價上限，同時提高超出樓價上限、特別是1,000萬港元的物業的可申請按揭貸款成數，將有助增加置業人士的入市選擇，促進較大型單位的需求。