歐股全線向上　網上超市Ocado跌逾10%

市場靜待周四(10日)公布的美國上月通脹數據，歐股周二(8日)早段向好，英國富時100指數報7,608點，升34點或0.46%；法國CAC指數報7,026點，升16點或0.24%；德國DAX指數報15,230點，升24點或0.16%。

瑞信預期，法國化妝品牌歐萊雅(L'Oréal)上季業績將從疫情打擊中復甦過來，同店銷售料增長9.3%，主要受惠於期內美國就業率和工資上升，消費者購買力增加，在防疫限制放寛時，更願意購買高價化妝及護膚品。加上集團去年重新投放資源在新產品的市場推廣上，推動銷售，其股價升0.71%。

英國網上超市Ocado截至2021年11月28日全財年收入按年增7.16%至24.98億英鎊；虧損按年擴大至2.23億英鎊，去年同期為1.34億英鎊；期內經調整EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)倒退16.55%至6,100萬英鎊，勝預期。該企表示，即使網上零售上升，但勞工市場緊張限制增長。

集團資本開支增加1.54億至6.8億英鎊，主因投放在英國和海外自動化倉庫，以及平台技術發展的資金增加所致，料2022財年資本開支將增至8億英鎊，Ocado股價跌10.15%。