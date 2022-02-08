比特幣重上4.4萬美元　道期牛皮

美匯指數報95.7；港匯處7.7962；離岸人民幣(CNH)見6.3748；美元兌日圓報115.49；歐元企1.1400；英鎊處1.3524。金價報1,817美元。油價高位回落，布油報92.01美元，紐油報90.74美元。比特幣升2%，重上4.4萬美元。道指期貨升2點。

市後關注點：

-21:30 加拿大去年12月貿易數字；美國去年12月貿易數字

●港股跟隨內地股市下挫，恒生指數收報24,329點，跌250點。國企指數收報8,513點，跌76點；科技指數收報5,436點，跌92點，主板成交1,295億港元。大型科網股偏軟，阿里巴巴再跌3%，連跌兩日。

●滬綜指倒升23點，深圳創業板指技術見「熊」。

●通脹升溫！日本可口可樂5月上調大容量商品價格。

●未如期開放支付政策，Apple再被荷蘭監管機構罰款。

●滙豐推出手機提款服務，銀聯客戶都適用。

●阿里巴巴發綠債籌77億元，支持12個ESG項目。

●員工講金唔講心！亞馬遜決定大幅加薪挽留人才。

●Apple又shopping！收購人工智能音樂公司AI Music。

●美商務部將33家內地企業列入「未經核實清單」。

●英文化大臣警告：若Fb不遵新網絡安全法 朱克伯格或入獄。

●券商致富新股暗盤轉駁至富途交易場。

●軟銀出售ARM予英偉達的交易告吹。

●仲量聯行：今年將有2015個「納米樓」落成 按年升逾一倍。

●香港1月PMI降至48.9，企業信心跌至一年最低。