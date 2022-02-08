經絡按揭轉介料香港銀行結餘大幅回落　才有加息機會

美國聯儲局計劃在3月完成退市，結束量化寬鬆(QE)，更稱不排除屆時立即加息的可能，並料在加息數次後開始縮減資產負債表。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，參考上一輪加息周期，美國累計加息9次，使聯邦基金利率升至2.25至2.5厘，惟香港大型銀行最優惠利率(P)才加息1次，而且加幅僅為0.125厘；加上現時香港銀行體系結餘仍達到3,525億元的高水平，仍有一定的緩衝空間，相信銀行結餘大幅回落至1,000億元以下水平，銀行才有機會考慮加息。

他指，本港資金充裕，港美息差亦仍有一段距離，預期至少明年後香港才有機會跟隨美國加息。他並料，未來銀行結餘料將進一步下降，首季尾或將回落至約3,000億元水平，而與樓按相關的1個月銀行同業拆息(HIBOR)於首季將維持0.4厘以下。若今年下半年1個月HIBOR升穿0.4厘，預計全年有機會處於0.75至1厘水平。

疫情開始出現社區爆發，他認為，首季樓市發展將很大因素受疫情影響，多間銀行自第5波爆發初期已重啟在家辦工的安排及調整分行的營業時間，日前更有銀行分行暫停營業，而最新措施有機會影響按揭審核程序，加上市場觀望氣氛濃厚，料首季現樓及樓花按揭宗數料回落約一成半，新取用按揭金額及宗數亦或按季回落約一成，至約900億元及18,000宗。

至於全年樓價，他認為加息未必是影響樓價的最直接因素，需視乎整體環球經濟，失業率等，預期今年上半年本港樓價較為波動，下半年預期疫情受控以及經濟回穩樓市將較為樂觀，料全年樓價有3至5%溫和升幅。