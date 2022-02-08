中原按揭料今年按息仍處2厘或以下　港息上調速度較美緩慢

銀行同業拆息(HIBOR)樓按計劃(俗稱「H按」)主導市場，HIBOR調整將主導本地按息變化。中原按揭董事總經理王美鳳預期，今年HIBOR拆息以致按息逐步由「超低水平」回升至「低水平」，料今年按息仍主要處於2厘附近或以下水平，未觸及H按中的封頂息率(P-CAP)，仍屬低息水平。

她指，雖然美國今年開始縮表「收水」影響環球資金流向，過往本港亦基於美國縮表及港美息差逐步拉闊，而引發資金流出及銀行結餘減少，但預期今年本港銀行體系結餘即使縮減，仍會保持充裕水平。現時本港銀行結餘仍然高度充裕達3,525億水平，即使美息將於今年3月逐步上升，港元拆息在資金充裕環境下未必跟足美息加幅，跟隨息率上調的速度亦較慢。

她續稱，為確保按揭借款人有足夠供款防守力，銀行計算供款壓力測試一直是以封頂息率(現為2.5%)加3厘計算；雖然今年按息上升，但較大機會仍未觸及封頂息率，故按揭申請人的最低入息要求其實未變，換言之用家現時的借貸能力(按現時入息可借的按揭額)亦未變，加上年內供樓負擔增幅仍屬溫和，料對用家實質影響不大。