1月工商舖買賣按月跌18%　工廈跌幅最顯著

第5波疫情來勢洶洶，政府於1月份旋即收緊防疫措施，直接對經濟活動構成影響，期間工商舖交投亦見放緩。據中原(工商舖)統計，上月共錄約443宗工商舖買賣成交，涉及總金額約83.01億元，宗數按月下跌約18.3%，而金額則減少約5%。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，工商舖交投跌幅顯著，相信是因1月初起本港疫情急劇惡化，加上農曆年假將至，兩者直接影響交投氣氛。同時，上月份成交量對比2021年1月亦見減幅，宗數減少約12.6%，金額表現則較好，輕微多出約3.6%。

潘續表示，疫情再度爆發下，整體經濟環境續受影響，部分投資者態度轉趨觀望，令1月份3個範疇成交宗數均按月下降。當中以工廈市場成交量按月跌幅最顯著，上月共錄約296宗成交，對比12月減少約兩成。而寫字樓成交按月跌幅較小，錄約9.6%，但全月僅錄得約47宗買賣個案。

至於商舖市場1月份共錄約100宗買賣成交，按月減少約16.7%；金額更由12月約40.13億元，下滑至1月約28.52億元，按月減幅約28.9%。他預料，2月份工商舖成交量將難以回升，要待疫情好轉，投資者才有信心重回市場。