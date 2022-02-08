石藥集團收購生物藥研發公司

珠海至凡目前持有於中國成立的銘康生物的註冊資本9,445萬元人民幣(下同)，其中3,286萬元尚未繳付，佔銘康生物的註冊資本總額約51%。根據相關協議，集團將透過珠海至凡向銘康生物注資1.54億元。珠海至凡的主要業務為投資銘康生物。

銘康生物自主研發的銘復樂(注射用重組人TNK組織型纖溶酶原激活劑)為具有知識產權的第三代特異性溶栓藥，於2015年在內地上市，用於發病6小時以內的急性心肌梗死患者溶栓的治療；其用於腦梗死溶栓的適應症於2017年獲得臨床試驗批件，並於2021年開展Ⅲ期臨床試驗(TRACE II)。截至今年1月28日，已啓動61家研究中心，入組患者1,362例。

於2000年成立的銘康生物是一間從事生物藥研發、生產和銷售的生物技術公司。銘康生物的技術團隊在生物新藥的研發、生產和質量管理方面經驗豐富，尤其在動物細胞培養和蛋白分離技術方面有着深厚積累，並建有國際一流的GMP認證生產廠房和哺乳動物細胞連續培

養工業化生產線。

公司認為該產品具有很好的商業潛力，收購事項將進一步加強集團的產品管線，並提供新的增長動力。